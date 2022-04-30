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春假防疫鬆懈 新冠病例激增

記者張庭瑜╱綜合報導

在春假收假之後，洛杉磯縣多所學校的新冠肺炎（COVID-19） 病例有所增加。相比春假前的844 例，截至目前這周已知就有 1842起陽性檢測

洛杉磯縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）在聲明中說，隨著人們從春假回來後，高度傳染性的奧密克戎變種（Omicron）的散播率，也隨著全縣的病例和疫情增高， 也導致更多學生和教職員工檢測呈陽性。

截至上周，洛杉磯縣學校發生 13 起已知的新冠肺炎病例，其中小學六起，初中 一起，高中二起，青少年體育隊四 起。

據洛縣公共衛生局聲明，雖然學校的檢測陽性率仍然很低，但陽性病例增加，提醒學生和教職員工仍應採取適當保護措施。雖然學校室內不再強制戴口罩，但衛生局仍繼續強烈要求配戴口罩，特別是對於未接種疫苗的年幼兒童。

到目前為止，病例數的增加並未導致洛縣的重症病例激增。COVID-19 住院和死亡人數仍然很低，甚至略有下降，官員們將這歸功於疫苗接種率的提高。

費若表示，隨著奧密克戎有關的反覆感染率的增高，感到欣慰的是，目前批准的疫苗可以保護接種疫苗的人和其周圍的人免受嚴重疾病影響。儘管如此，隨著感染人數增加，還是需要小心防範，在確保自己在最後一次接觸可能染病者的十天內進行隔離，與戴上口罩。

疫苗 檢測 口罩

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