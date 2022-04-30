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世報母親節嘉年華 4／30歡樂登場 參加畫媽媽就有獎

記者楊青／洛杉磯報導
世界日報溫馨五月母親節本周末兩天歡樂爆棚。（世界日報）
世界日報溫馨五月母親節本周末兩天歡樂爆棚。（世界日報）

世界日報2022溫馨五月「媽媽咪呀嘉年華」母親節慶會，4月30日、5月1日本周六、日兩天，將在羅蘭岡東方明珠廣場（Pearl Plaza，18888 Labin Ct · Rowland Heights）溫馨登場，疫情兩年來首度為母親們量身定做的盛大慶典，期待華洋民眾閤家共舉，歡樂爆棚。

母親是家庭的靈魂和紐帶。世界日報今年的母親節活動豐富而溫馨。節目演出、寵物表演、為母親畫像和母親美食四個專區，全方位犒勞終年為家庭辛勞付出的母親們。還有好媽媽評選，知名和不知名的芳名後面，一起分享精采的人生故事。

兩天不重複的精采節目，舞龍、歌舞、功夫、母子秀才藝，還有銀河藝術中心、施雅婷模特學校等眾多藝術團體的出演；來自各地美術學校的繪畫高手和現場隨時加入的美術愛好者，將畫出他們心中的媽媽，優秀作品將在世界日報刊登，參加畫畫的小朋友，人人有獎；花哥等南加州的園藝達人們也將到慶會現場發送菜苗，指導種花養花技巧，綠色手指相互交流種植心得，精采歡樂。

寵物表演一定不要錯過。南加州最大華人訓狗俱樂部的教練們，將帶領20隻訓練有素的良犬，為大家表演兩場別開生面的寵物秀，十八般武藝輪番展示，開心指數爆棚，盛況可期。

今年母親節活動的飲食供應別開生面，東方明珠廣場幾乎所有餐飲商家的經典美食將走出家門，擺上廣場，燒烤、波霸、冷飲、咖啡、麻辣鮮香和各種特色小吃，人人可以大飽口福。　

兩天的母親節活動都從上午10時到下午6時，在羅蘭岡東方明珠廣場中庭舉辦，視野開闊，空氣清新，交通便捷，停車方便。世界日報還準備了大批免費贈品，消毒濕紙巾、防疫面罩、消毒洗手液等，來就送，送完為止。

母親節 世界日報 加州

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