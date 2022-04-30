剛強堅毅、家庭靈魂…世報表彰8位好媽媽

義工媽媽岑文潔芝。（本人提供）

世界日報「2022溫馨五月」母親節 慶會，將於本周末4月30日和5月1日兩天在羅蘭岡東方明珠廣場溫馨登場，疫情兩年來首度為母親們量身定做的盛大慶典，表彰八位好媽媽。

母親是家庭的靈魂和紐帶。世界日報今年的母親節活動，評選出八位為家庭和子女辛勞付出的母親們。透過好媽媽評選節目，一起分享她們精采的人生故事。

義工媽媽岑文潔芝

岑文潔芝平日工作繁忙的她，仍然不遺餘力關心社區注重公益。她是美國癌症 協會首位雙語義工講師，以本身專業知識，鼓勵病患勇敢對抗癌症，重新建立自信。此外她同時也是基督角聲服務中心山區兒童助養者以及探訪的長期義工。30年來，服務社區孜孜不倦，持之以恆。

企業家母親張婌卿。（本人提供）

企業家母親張婌卿

張婌卿出生於台灣電器世家，從小耳濡目染，對電器情有獨鍾。 1983年移民洛杉磯創辦皇都電器。憑著執著、專業、創新的理念，皇都不斷引進尖端新產品。全美第一台Panasonic DVD，第一台Mitsubishi HDTV，第一場 Pioneer家庭影院發表會，更在父親故鄉湖南，興建鄉村通往都市道路，造全新的學堂大樓，改善鄉民生活和孩童學習環境。

人瑞媽媽黃蔡秀音。（本人提供）

人瑞媽媽黃蔡秀音

黃蔡秀音生於1930年2月28日，台灣省屏東市人。曾擔任屏東女子中學醫護工作。相夫教子、事必躬親，育有四男三女。她一生服侍病床上的婆婆，之後又陪伴不良於行的丈夫多年，任勞任怨，為兒女樹立良好典範。

殘障唐氏兒媽媽邱吉詩。（本人提供）

殘障唐氏兒媽媽邱吉詩

邱吉詩的大兒子Marco是個唐氏病症的智障兒，在智能上是最低的層次、情緒很不穩定、常常哭鬧不安、發脾氣、摔東西、又常生病，照顧他常使家長筋疲力盡、憂傷絕望，後來照著父母的信仰，拜盡各樣的人手所造的雕刻偶像，甚至放棄了七年的牙醫診所，到美國來為孩子尋找較好的啟智教育 ，又為了改變孩子的命運到各個宗派廟宇潛心修行、作功德、捐款超過十年之久。

四代同堂好媽媽宋劉金秀。（本人提供）

四代同堂好媽媽宋劉金秀

宋劉金秀生於裹小腳年代，經歷日侵國共戰爭，與夫遷台，勤儉持家，傳統女性剛強堅毅的美德，丈夫微薄薪水很難養活一家七口，以家庭副業貼補家用。五個子女成為優秀的人才，32位子孫四代同堂。

成就美國夢的劉惠霞。（本人提供）

成就美國夢的劉惠霞

1985年在巴西遭小偷洗劫一空，決定搬回台灣，先生回台工作，那時過境美國，當時身上只有200美元，但憑勇敢艱忍的心，帶著兩個兒子落腳聖地牙哥，以身作則在餐廳當服務生，兒子送報紙和餐廳打工，做家教和旅館當櫃台生，在當時艱苦的生活，完成大學學業。現今老大經營公司，老二是工程師，回顧美國30多年，曰子雖然艱辛，靠著自己奮鬥成就了美國夢。兒孫滿堂，家庭幸福，這是她最大的喜樂。

勤儉持家的黃靜修。（本人提供）

勤儉持家的黃靜修

黃靜修育有一對龍鳳雙胞胎共四個子女，來美後母兼父職，扛起教養子女的重任，秉持品德良善進取的信念，以身作則勤儉持家為家庭的後盾。如今兒女事業有成，孩子們以最親愛的母親為典範。以感恩之心在社區教讚美操，家庭幸福美滿。

教子有成的聞淑貞。（本人提供）

教子有成的聞淑貞

聞淑貞教育孩子敬神愛人，注重德智體群靈均衡發展，百善以孝為先，教導孩子常陪爺爺打高爾夫，花費心力四處球場接送，如今兒子成為高爾夫職業球員，曾在不同五個球場，五次一桿進洞的佳績，以及數不清的冠軍獎杯。熱心公益，快樂生活每一天。