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托倫斯洗車公司拖欠工資 罰款80萬

【本報訊】
托倫斯洗車公司因涉嫌工資盜竊被罰款超過80萬美元。(KTLA)
托倫斯洗車公司因涉嫌工資盜竊被罰款超過80萬美元。(KTLA)

托倫斯(Torrance)一家洗車公司因涉嫌工資盜竊被罰款超過80萬元。有關部門調查時發現，這家洗車公司拖欠了幾十名員工的工資。

加州勞工委員會官員說，這些員工顯然只獲得了部分時間的報酬，他們沒有得到加班費，也沒有享有必要的用餐和休息時間。一些準時到達公司上班的員工還會被要求延遲打卡，導致他們拿不到該得的薪資。

這些違規行為是在CLEAN洗車員工中心 (CLEAN Carwash Worker Center) 與該公司員工談論起公司待遇時被發現的。該洗車公司從 2018年3月到2021年3月，總共拖欠了35名員工的工資。

去年3月，儘管洛杉磯高等法院法官已經授權簽署了一項搜查令，要求該公司公開工資記錄和員工文件，但當調查人員試圖對該洗車公司展開調查時，卻被拒絕進入場內和查看記錄。調查人員在隨後一周得到新的搜查令，並順利對該公司進行調查。

加州勞工委員會已對 Torrance Carwash, Inc.的業主Reza Albolahrar和Susan Amini以及經理Jesus Hernandez提出控告，他們因拖欠員工資薪被罰款超過80萬美元。

托倫斯洗車公司因涉嫌工資盜竊被罰款超過80萬美元。(KTLA)
托倫斯洗車公司因涉嫌工資盜竊被罰款超過80萬美元。(KTLA)

加州 勞工 洛杉磯

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