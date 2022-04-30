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亞凱迪亞市頻傳商店、住宅、汽車盜竊

記者張宏／亞凱迪亞市報導
亞凱迪亞（Arcadia）近日盜竊案件頻發，多數是商業盜竊和汽車盜竊。（檔案圖）
亞凱迪亞（Arcadia）近日盜竊案件頻發，多數是商業盜竊和汽車盜竊。（檔案圖）

亞凱迪亞（Arcadia）近日盜竊案件頻發，多數是商業盜竊和汽車盜竊。亞市警方提醒民眾要留意社區中可疑的人和車輛，發揮鄰里守望的精神改善治安。

4月17日發生盜竊案件，案發時間是上午9時27分，位於Santa Maria路600號街區一處民宅發生車輛盜竊未遂案件。警方發現有人進入一輛未上鎖的卡車並試圖偷走它。因為礙於受害人的其他車輛，嫌疑人未能移動車輛，只偷走了車上的財物。但是在該街區附近又發生了兩起汽車盜竊案，嫌疑人留下了據報被盜的財物。

在18日的上午 9 時58 分，位於北第二街的Foothill Mini Storage發生商業盜竊，受害者確定了某人闖入他的儲藏室，偷走財物，但財物損失未知，因為犯罪發生在最近兩個月內。在當天的下午4時52分，位於Las Tunas道的Big Lots發生盜竊，一名商店員工目睹嫌疑人偷走一個大垃圾桶，桶內裝滿各種商店產品。嫌疑人是一名西裔男性，大約5英尺7英寸身高，體重250磅。嫌疑人駕駛灰色起亞Optima逃走。

4月19日上午8時22分，東Longden街500號街區的一處住宅發生盜竊。前一天晚上的某個時候，有人剪斷前門的鎖，從多個租戶那裡偷走財物。目前警方正在等待審查可用的監控錄像。在當天的上午11時32分，位於東Live Oak街的Grocery Outlet發生商業盜竊，警察找到了嫌疑人，這名嫌疑人是來自艾爾蒙地的30歲男性，身上持有海洛因和吸毒用具。嫌疑人被捕並被送往亞市監獄

4月21日凌晨2時54分，位於東Foothill道3的Unchained Bicycle Garage發生盜竊，調查發現一名嫌疑人從商店偷走了三輛自行車。警方趕往現場時，嫌疑人還在該建築的內部，警方將其抓獲後，在其身上發現甲基苯丙胺和吸毒用具。這名嫌犯是一名31歲男性，他被送往亞市監獄。

當天中午12時43分，一名受害者來到亞市警局報案，他表示他的48歲繼子先存入一小筆錢進入他的賬戶，之後未經他的授權，以詐欺的方式從他賬戶取走1萬5000元，目前此案還在調查中。

監獄 汽車 亞凱迪亞

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