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擬資助恐怖國外組織 華裔青年遭起訴

記者丁曙╱爾灣綜合報導
位於聖塔安那的聯邦法院將審判方傑森資助國外恐怖組織案。（維基百科圖片）
位於聖塔安那的聯邦法院將審判方傑森資助國外恐怖組織案。（維基百科圖片）

聯邦大陪審團（A federal grand jury）28日提交一份有四項控罪的起訴書，被告是一名爾灣（Irvine）華裔青年男子，被控企圖向兩個外國恐怖組織——Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) 和哈馬斯（Hamas）提供物資支援。

據稱，在 2020 年春季，24 歲的方傑森（Jason Fong，譯音）試圖向HTS提供戰術、戰鬥和武器訓練材料，以及有關製造化學武器和簡易爆炸裝置的信息。

起訴書進一步稱，方傑森在2020年5月試圖為哈馬斯籌款。而在犯下這些罪行時，他知道這裡的每個組織都被美國政府定性為外國恐怖組織。

起訴書列舉了被告犯下的罪名，但是除非這些指控能在法庭上得到證明，否則被告在被證明有罪前都被假定無罪。

方傑森已被傳喚於5月23日在橙縣聖塔安那聯邦法院接受傳訊，而這起案件的審判原定於10月25日進行。

如果他被定罪，方傑森將面臨四項控罪中、每一項最高20年的刑期。聯邦法院法官將在考慮美國量刑指南和其他法定因素後確定量刑。

聯邦調查局、海軍刑事調查局、國土安全調查局、爾灣警察局和紐約警察局參與了這項調查。

聯邦檢察官 Christine Ro，以及司法部國家安全司恐怖主義和出口犯罪科的Mark Takla，和聯邦司法部反恐科的審判律師 John Cella 正在合作起訴此案。

警察 司法部 爾灣

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