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摒棄歧視、族裔團結 29日辦紀念活動

記者丁曙╱洛杉磯報導
前洛市消防局亞裔副局長馬克，在動亂期間三天不眠不休四處滅火。（記者丁曙╱攝影）
前洛市消防局亞裔副局長馬克，在動亂期間三天不眠不休四處滅火。（記者丁曙╱攝影）

洛杉磯動亂30周年（30th anniversary of the LA riots）將臨，多個亞裔非裔和主流團體正在策劃和舉辦紀念活動，一些動亂親歷者和受害者深刻反思，汲取慘痛教訓，促進族裔和諧、改善人際關係、摒棄偏見和歧視，團結建設共同家園。

1992年4月29日，棍打違章的黑人貨車司機金恩（Rodney King）的四名白人警員被陪審團裁判無罪，立即引發洛杉磯史上持續六天的最大動亂，導致63人死亡、2383人受傷、1萬2000人被捕、財產損失10億元，加州州長急調國民兵鎮守。

在這場動亂中，洛杉磯市的非洲裔和亞裔直接武裝衝突。因為在金恩案判決前不久，韓國城一名韓裔女店主，開槍打死一名搶走一罐可樂的15歲非裔女孩，此案女店主被法官判為過失殺人罪，但只判緩刑五年，引發黑人社區憤怒。因此，韓國城首當其衝，一群群非裔青壯年發起攻擊，打劫或火燒了幾百家韓資商店。韓國城青壯年持槍上崗，守衛街口和店鋪，與前來打砸搶燒的非洲裔青年對歭。這場暴亂中喪生者多數是韓裔，經濟損失也最為慘重。

在暴動中一些華人和店家也成為受害者。有一名22歲的李姓越華裔青年，在南洛杉磯開設的商店被砸，他和父親開車裝上木板去封店護產，就在Western大道和Pico大道口等待紅燈時，被非裔暴民誤以為是韓裔，拉下車去活活打死。案發後，時任中國駐洛杉磯總領事王學賢，還專程攜帶慰問金去探望死者的父母。

前洛杉磯市消防局亞裔副局長馬克(Emile Mack)，在洛杉磯暴亂發生時已在消防局服役，一連三天見證南洛杉磯烽煙滾滾，發生了大約600起縱火案。他和隊友們接連三天不眠不休，四處奔波滅火。他在多年前接受本報採訪時表示，反思洛城暴動，最重要的是促進本地多元族裔的和諧與包容，提升不同文化的相互理解，大家團結攜手，建設洛杉磯共同的新家園。

當年經歷過這場動亂的退休工程師朱菁蕙回憶說，動亂發生的前幾周，她剛從猶他州一所大學的研究所畢業，被洛杉磯一家公司錄用，未料上班不久遭遇暴動。她來自中國，見過文化大革命的武鬥場面，兩派對立的工人團體用棍棒對打，後來演變為街頭打砸搶。從中國來到美國，又見暴民打砸搶，令她十分震撼。原以為美國是一個法治社會，民眾有爭議上法庭解決，怎麼也會出現這種無法無天的場面？她當時非常不解，只能忍受。但是，近幾年來又相繼見證了「黑命貴」運動、仇恨亞裔犯罪逆流等，才對美國社會深刻的種族矛盾和對立有了更深的認識。她表示，在一個種族多元、政見分歧的社會裡，必須永遠保持警惕，一根導火線可能引發一場火災。

為紀念洛杉磯動亂30周年，亞裔和非洲裔民權領袖，本周將聯合舉辦戶外公共活動，屆時洛杉磯的黑人和亞裔音樂家、藝術家和演說家們一起，療傷止痛、反思歷史。該場紀念活動由洛杉磯亞美公義中心、洛杉磯城市聯盟 (LAUL)、韓美聯合會(KAFLA)、第一非裔衛理公會聖公會 (FAME)、韓國城青年與社區中心 (KYCC) 和韓美聯盟（KAC）等。他們在一份聯合聲明中指出，「這次聚會將匯集洛杉磯的多元化社區，以康復、紀念和致力於建立一個種族更加平等的社會。我們會記住過去，團結在一起，對未來抱有希望。」該場紀念活動時間是4月29日下午4時至7時，地點Liberty Park，3700 Wilshire Boulevard，Los Angeles 90010。

洛杉機動亂期間，國民兵到場維持秩序。（檔案照）
洛杉機動亂期間，國民兵到場維持秩序。（檔案照）
洛杉機動亂期間，22歲李姓越華裔青年被非裔暴民活活打死。案發後，時任洛杉磯中領館...
洛杉機動亂期間，22歲李姓越華裔青年被非裔暴民活活打死。案發後，時任洛杉磯中領館總領事王學賢（左一）攜帶慰問金探望死者父母。（本報檔案照）
洛杉機動亂期間，暴民多處點火烽煙四起。（檔案照）
洛杉機動亂期間，暴民多處點火烽煙四起。（檔案照）

洛杉磯 亞裔 非裔

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