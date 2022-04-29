媽媽咪呀嘉年華 唯爾杰夫獻樂舞

唯爾杰夫科技藝術中心將會在「媽媽咪呀嘉年華」活動上表演。（王澤輝提供）

世界日報將於4月30日（周六）和5月1日（周日），在羅蘭岡東方明珠廣場(Pearl of the East Plaza)舉辦「媽媽咪呀嘉年華」，唯爾杰夫科技藝術中心的合唱團，精心挑選幾首母親節 曲目，將以最精采歌曲舞蹈獻給偉大的母親。

唯爾杰夫科技藝術中心2017年成立，注重在少兒成人的藝術與科技雙重發展，藝術部門有交響樂團，合唱團和拉丁舞，科技中心有電腦編程，科技工程等課程。王澤輝校長身為洛杉磯歌劇 院為數不多的亞裔演員 ，其雄厚的歌唱及教學實力，讓中心的合唱團每次出去表演都能收穫不少好評。

參加的表演者最小的五歲，最大的到60歲不等，從拉丁舞種、韓國流行街舞，到小孩、大人的合唱表演。除了平時的表演練習之外， 在這次母親節活動中，特別編排最能透過歌曲舞蹈體現對生活的熱忱與母親的感謝。

王澤輝表示，這次表演的曲目都是60年代中西洋經典歌曲，大家普遍耳熟能詳的為主， 例如「哎呀媽媽」，及「Flying Free」。 主要詳述在媽媽的細心呵護下，小朋友終將按照自己的意願，展翅高飛。 充分體現出小朋友與母親之間難分難捨的感情。 而這樣的活動方式不僅能培養小朋友的自信，更能藉由表演來回饋媽媽的養育之恩。