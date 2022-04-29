我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診再度破萬 新增11974例、2死

「我回來了」川普在自創社媒首發文 還標註#covfefe

洛城新語／網路須提防真真假假假亦真

洛城新語

互聯網時代，化許多不可能為可能，許多神話故事裡想像的順風耳、千里眼，都已成為現實生活的一部分，而易容術，在軟體功能日新月異下，毫無破綻的換置面孔、原音重現都輕而易舉。

在現代電腦高度運用情況下，接收任何網路訊息，都已不能眼見為憑。還需要交叉查證，甚至要實地當面詢問當事人，才能避免誤信網路上錯誤訊息或者影音。也因為已有太多虛假的影音在互聯網上一再出現，網路用戶更不得不留意，以免成了代傳錯誤資訊的傳播者，或者直接成了受害人。

最明顯的例子，是近日俄烏戰爭，充斥在各媒體的影音或照片，雙方互指對方殘暴，誤殺平民，犯了戰爭罪，一排排陳列的屍袋，令人看了怵目驚心。有畫面、有影片，看似不假，但是稍微細心一瞧，竟然有一個屍體悄悄推開屍袋，為的是扮死屍者要露臉透氣。這種穿幫鏡頭，證明這場戰爭並不全然能讓外界看到真相。

另有鏡頭是記者站在被砲火摧殘的廢墟之前，拚命解説戰爭的可怕，但是換個畫面，背後的廢墟竟然是背景圖片，可以隨時更換，亦即並非現場，只是記者在布景前説故事，那有砲火硝煙味。

離開了戰場新聞，再看看網路流行的網紅或者特異功能的鏡頭，看似神奇，絕非凡夫俗子做得到，但是其中有多少是透過軟體修圖竄改，或者美化，都非局外人所能了解。

電腦科技的進步，如未能跟上節奏，走在前頭者有可能運用科技之力，唬弄後進者；後知後覺者實在要小心，不要墜其陷阱不自知，還盲目崇拜。

目前又值選舉季節，政壇上的爾虞我詐，本是常態，以子之矛，攻子之盾，更是打擊對手的好方法，政客如能善用網路功能，無論是創造自身的好感度，或者抹黑對手，都非難事，當年川普的竄起，多少與善用網路媒體有關，只是測試自己道德底線、與觸法紅線在那裡而已。因此之故，選民辨別是非真偽，更成了踏入網路世界的新挑戰。

如今透過網路的便捷性，網民們在家中可無處不知，無事不曉，甚至足不出戶，要吃要喝要穿，只要按鍵就手到擒來，真的是美麗新世界，也因如此，也暗藏風險，包括虛假的網站、包裝虛偽的商品，還有不實的訊息，都可能讓沒有戒心的網民上當。

誠如「水能載舟 ，亦能覆舟」，網路提供了多元化平台，豐富多彩，五光十色，但是利用其特性，誘拐個資，詐人財物，甚至虛情假意騙色者，屢見不鮮，太多的案例足資警惕，尤其未成年者更須小心，為人父母更要留意，勿使子女沉緬網路，醉心於虛擬世界，反而與現實社會脫節，屆時積重難返，想回歸正軌都來不及。

網路固然有其優點，值得善加利用，但是物腐必有蟲生，有利就會有弊；何況網路世界真真假假假亦真，要能知其虛假，區別其真偽，勿沉溺其中，才能趨吉避兇，免受其害。

個資 川普

上一則

洛縣府亞裔員工協會 「以身作則」推動參政

下一則

媽媽咪呀嘉年華 唯爾杰夫獻樂舞

延伸閱讀

不願捲入紛爭…無人機大廠大疆科技 暫喊停俄烏業務

不願捲入紛爭…無人機大廠大疆科技 暫喊停俄烏業務
洛城新語／美國沒亡國 中國要出大事

洛城新語／美國沒亡國 中國要出大事
洛城新語／馬斯克買下推特 世界會更好嗎？

洛城新語／馬斯克買下推特 世界會更好嗎？
洛城新語╱陳仁宜是誰、加州主計長誰來當？

洛城新語╱陳仁宜是誰、加州主計長誰來當？
洛城新語／犯罪率通膨油價 民主黨選舉難題

洛城新語／犯罪率通膨油價 民主黨選舉難題
上海居民「探頭出牆」理髮 洛城親友五味雜陳

上海居民「探頭出牆」理髮 洛城親友五味雜陳

熱門新聞

【變臉人】換20身份強撩華女，觸霉頭竟也絲毫不慌反變【霸道總裁】。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱「殺豬盤」逼近年輕族 換20身份强撩華女

2022-04-22 14:32
涉醫療保健欺詐的華裔脊椎按摩師潘蘇姍被判刑70 個月。（個人臉書）

南加華裔按摩師涉醫保欺詐 獲刑70個月退款130萬元

2022-04-22 14:52
Monique Muñoz的家人希望獲得公正。（Getty Images）

億萬富翁兒子開藍寶堅尼撞死人案 以逾1800萬元和解

2022-04-27 19:19
聖瑪利諾一處房屋，掛牌價295萬，短短兩周左右就加價100萬成交。（地產網站圖片）

房市熱度不退 利率站上5% 買家還猛加價搶房

2022-04-22 02:15
复陽痊癒後，薛良權在上海松江美居酒店隔離。（薛良權提供）

返中探親遇「魔幻之旅」 隔離三個月後直接返南加

2022-04-27 13:57
查普曼大學兩名新近畢業生Jonathan Bahm（左）和Griffin Cuomo本周二慘遭殺害。（KTLA）

查普曼大學兩畢業生慘遭刺殺 兇嫌被控多重罪名臨死刑

2022-04-23 14:37

超人氣

更多 >
芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死

芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死
疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪

疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪
身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害

身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害
紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射

紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射
突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝