洛城新語／網路須提防真真假假假亦真

互聯網時代，化許多不可能為可能，許多神話故事裡想像的順風耳、千里眼，都已成為現實生活的一部分，而易容術，在軟體功能日新月異下，毫無破綻的換置面孔、原音重現都輕而易舉。

在現代電腦高度運用情況下，接收任何網路訊息，都已不能眼見為憑。還需要交叉查證，甚至要實地當面詢問當事人，才能避免誤信網路上錯誤訊息或者影音。也因為已有太多虛假的影音在互聯網上一再出現，網路用戶更不得不留意，以免成了代傳錯誤資訊的傳播者，或者直接成了受害人。

最明顯的例子，是近日俄烏戰爭，充斥在各媒體的影音或照片，雙方互指對方殘暴，誤殺平民，犯了戰爭罪，一排排陳列的屍袋，令人看了怵目驚心。有畫面、有影片，看似不假，但是稍微細心一瞧，竟然有一個屍體悄悄推開屍袋，為的是扮死屍者要露臉透氣。這種穿幫鏡頭，證明這場戰爭並不全然能讓外界看到真相。

另有鏡頭是記者站在被砲火摧殘的廢墟之前，拚命解説戰爭的可怕，但是換個畫面，背後的廢墟竟然是背景圖片，可以隨時更換，亦即並非現場，只是記者在布景前説故事，那有砲火硝煙味。

離開了戰場新聞，再看看網路流行的網紅或者特異功能的鏡頭，看似神奇，絕非凡夫俗子做得到，但是其中有多少是透過軟體修圖竄改，或者美化，都非局外人所能了解。

電腦科技的進步，如未能跟上節奏，走在前頭者有可能運用科技之力，唬弄後進者；後知後覺者實在要小心，不要墜其陷阱不自知，還盲目崇拜。

目前又值選舉季節，政壇上的爾虞我詐，本是常態，以子之矛，攻子之盾，更是打擊對手的好方法，政客如能善用網路功能，無論是創造自身的好感度，或者抹黑對手，都非難事，當年川普 的竄起，多少與善用網路媒體有關，只是測試自己道德底線、與觸法紅線在那裡而已。因此之故，選民辨別是非真偽，更成了踏入網路世界的新挑戰。

如今透過網路的便捷性，網民們在家中可無處不知，無事不曉，甚至足不出戶，要吃要喝要穿，只要按鍵就手到擒來，真的是美麗新世界，也因如此，也暗藏風險，包括虛假的網站、包裝虛偽的商品，還有不實的訊息，都可能讓沒有戒心的網民上當。

誠如「水能載舟 ，亦能覆舟」，網路提供了多元化平台，豐富多彩，五光十色，但是利用其特性，誘拐個資 ，詐人財物，甚至虛情假意騙色者，屢見不鮮，太多的案例足資警惕，尤其未成年者更須小心，為人父母更要留意，勿使子女沉緬網路，醉心於虛擬世界，反而與現實社會脫節，屆時積重難返，想回歸正軌都來不及。

網路固然有其優點，值得善加利用，但是物腐必有蟲生，有利就會有弊；何況網路世界真真假假假亦真，要能知其虛假，區別其真偽，勿沉溺其中，才能趨吉避兇，免受其害。