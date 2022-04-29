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社區治安人人有責組織 表揚核桃鑽石吧分局警官

羅蘭岡訊
東區五位警官與TACF理事合影，左起David Chi警官、Operation Lieutenant Mario Avola、 Captain Steven Tousey、TACF 創會會長Chuck Sun、祕書Chris Sun、Claudia Maldonado 警官、Louis Denver警官及五位TACF理事。（蕭愛提供）
東區五位警官與TACF理事合影，左起David Chi警官、Operation Lieutenant Mario Avola、 Captain Steven Tousey、TACF 創會會長Chuck Sun、祕書Chris Sun、Claudia Maldonado 警官、Louis Denver警官及五位TACF理事。（蕭愛提供）

警方指出，目前犯罪的最新趨勢是，有越來越多歹徒，開著名牌車進入富人區作案，用意在降低屋主和居民的警覺。

警官們表示，跡象顯示，愈來愈多犯罪者以贓車或租車進行犯罪。 他們一般用親戚或朋友名義租車，而不是自己租車。 一旦有問題，車牌將追溯到註冊的所有者，而不是罪犯， 除非車主報告汽車被盜。此外，警方發現在富裕社區，犯罪者駕駛名牌車進行犯罪，因為屋主對駕駛名牌車的歹徒較不會產生懷疑。

警方報告顯示，歹徒會進入富裕社區仔細觀察，並在地圖上標出目標房屋，下一步是有機會就從其他州租用U Haul卡車，進行入室盜竊罪。

社區治安人人有責組織（TACF）27日代表國會眾議員金映玉（ Young Kim） 和洛杉磯縣政委蘇麗絲（ Hilda Solis），向洛杉磯縣警局核桃鑽石吧分局警官丹佛（Louis Denver）和馬爾多納多（Claudia Maldonado）及華裔警官David Chi，頒發國會表彰證書和洛縣感謝證書。

當天活動在羅蘭岡龍蝦灣餐廳舉行的午餐會上進行。丹佛和馬爾多納多警官在東區積極開展工作，與社區建立良好關係。丹佛和馬爾多納多警官都擔任TACF董事會顧問，TACF很高興與他們密切合作並成為社區代言人。TACF 致力協助執法並促進良好的警察關係。同時只有在警民相互信任下，才能為所有人提供和平繁榮的安全環境。

幾位警官並給了TACF成員一些指示和未來計畫的活動。 TACF將預先篩選參加志願者巡邏計畫的候選人，合格的候選人將協助警察維護社區計畫。警方指出，他們有一個名為「探索」的計畫，招收14至21歲未來希望從事執法工作的人，培訓基本戰術技能、交通控制任務。

丹佛警官表示，警方通常會在夏季舉辦親民園遊會，與社區居民交流。但因新冠疫情，該計畫被停止兩年。夏季野餐會可能會在今年恢復，時間是8月2日，TACF 將參與今年的活動。

當天參加餐會的警官還有工業市警局Steven Tousey及Mario Avila警官等，共五位警官與會。

出席活動的警察和社區治安人人有責組織成員，華裔警官David Chi（左二）也獲...
出席活動的警察和社區治安人人有責組織成員，華裔警官David Chi（左二）也獲表揚，右二是TACF 創會會長Chuck Sun。（蕭愛提供）

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