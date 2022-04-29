社區治安人人有責組織 表揚核桃鑽石吧分局警官

東區五位警官與TACF理事合影，左起David Chi警官、Operation Lieutenant Mario Avola、 Captain Steven Tousey、TACF 創會會長Chuck Sun、祕書Chris Sun、Claudia Maldonado 警官、Louis Denver警官及五位TACF理事。（蕭愛提供）

警方指出，目前犯罪的最新趨勢是，有越來越多歹徒，開著名牌車進入富人區作案，用意在降低屋主和居民的警覺。

警官們表示，跡象顯示，愈來愈多犯罪者以贓車或租車 進行犯罪。 他們一般用親戚或朋友名義租車，而不是自己租車。 一旦有問題，車牌將追溯到註冊的所有者，而不是罪犯， 除非車主報告汽車被盜。此外，警方發現在富裕社區，犯罪者駕駛名牌車進行犯罪，因為屋主對駕駛名牌車的歹徒較不會產生懷疑。

警方報告顯示，歹徒會進入富裕社區仔細觀察，並在地圖上標出目標房屋，下一步是有機會就從其他州租用U Haul卡車，進行入室盜竊罪。

社區治安人人有責組織（TACF）27日代表國會眾議員金映玉（ Young Kim） 和洛杉磯 縣政委蘇麗絲（ Hilda Solis），向洛杉磯縣警局核桃鑽石吧分局警官丹佛（Louis Denver）和馬爾多納多（Claudia Maldonado）及華裔警官David Chi，頒發國會表彰證書和洛縣感謝證書。

當天活動在羅蘭岡龍蝦灣餐廳舉行的午餐會上進行。丹佛和馬爾多納多警官在東區積極開展工作，與社區建立良好關係。丹佛和馬爾多納多警官都擔任TACF董事會顧問，TACF很高興與他們密切合作並成為社區代言人。TACF 致力協助執法並促進良好的警察 關係。同時只有在警民相互信任下，才能為所有人提供和平繁榮的安全環境。

幾位警官並給了TACF成員一些指示和未來計畫的活動。 TACF將預先篩選參加志願者巡邏計畫的候選人，合格的候選人將協助警察維護社區計畫。警方指出，他們有一個名為「探索」的計畫，招收14至21歲未來希望從事執法工作的人，培訓基本戰術技能、交通控制任務。

丹佛警官表示，警方通常會在夏季舉辦親民園遊會，與社區居民交流。但因新冠疫情，該計畫被停止兩年。夏季野餐會可能會在今年恢復，時間是8月2日，TACF 將參與今年的活動。

當天參加餐會的警官還有工業市警局Steven Tousey及Mario Avila警官等，共五位警官與會。