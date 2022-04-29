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周遠馨新創作 讓敦煌石窟「于闐太子」重生了

記者張宏／艾爾蒙地市報導
人類學者周遠馨發現被敦煌正史淹沒的一個佛國太子，以歷史真人編寫一部小說。（記者張宏／攝影）
人類學者周遠馨發現被敦煌正史淹沒的一個佛國太子，以歷史真人編寫一部小說。（記者張宏／攝影）

人類學者周遠馨發現被敦煌正史淹沒的一個佛國太子，以歷史真人編寫一部小說

美西華人學會28日在洛杉磯僑教中心宣布，5月7日舉辦人文組學術研討會暨新書發表會，邀請周遠馨講述新書「于闐太子」創作歷程，同時分享她對敦煌歷史人文旅遊的見解與心得。

周遠馨是2019年全球華人星雲文學獎歷史小說專案獎獲獎人，「于闐太子」這本書傾注十多年心血，在十年時間四次奔赴新疆絲綢之路，在大量歷史文獻和敦煌遺書中抽絲剝繭，使用歷史人物真名結合史料素材，以太子、將軍、郡主三個年輕人的故事，展開不為人知的歷史畫卷。

人類學者周遠馨分享其多年研究敦煌和絲綢之路的心得。（記者張宏／攝影）
人類學者周遠馨分享其多年研究敦煌和絲綢之路的心得。（記者張宏／攝影）

她說，她當時住在敦煌鳴沙山前，多次往返敦煌藏經洞和圖書館，在敦煌遺書中發現很多有意思的人物，其中就包括公元930年有一個太子住在敦煌。他在這裡長大，他的父母就是敦煌98窟最大最高畫像裡的國王和王后，他是父親和中原官員之女聯姻生的兒子，很小就被送到敦煌留學，可謂小留學生。但歷史上沒有正史記載他，因此給她很多創作空間。身為人類學學者，她希望借助各種資料和實地了解，還原那個時候普通人的精神世界。

美西華人學會理事長徐和生、美西華人學會會長車慶餘、第一副會長張竹平、第二副會長劉榮文，及人文組召集人廖茂俊等人出席記者會， 徐和生當場宣布任命周遠馨為學會理事。講座時間是5月7日(週六)下午2至5時，在洛僑中心會議室（9443 Telstar Ave., El Monte, CA 91731）。

美西華人學會28日在僑教中心舉辦記者會，宣布在5月7日將舉辦人文組學術研討會暨新...
美西華人學會28日在僑教中心舉辦記者會，宣布在5月7日將舉辦人文組學術研討會暨新書發表會。（記者張宏／攝影）

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