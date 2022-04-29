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洛縣府亞裔員工協會 「以身作則」推動參政

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
亞裔協會做社區服務。（嚴志豪提供）
亞裔協會做社區服務。（嚴志豪提供）

洛杉磯縣亞裔員工協會(簡稱LACAAEA)與亞太裔社區基金會(APCF)將合辦一系列「以身作則」 （Leading by Example）演講，以解決由於文化和語言障礙，導致亞裔和太平洋群島裔 (AAPI)居民在政治參與不足的問題。這項活動幕後的主要推手之一、LACAAEA華裔會長嚴志豪(Edward Yen)指出，洛縣亞裔人口占13%，但因為長久以來對政治冷淡，以致亞裔權益經常被忽略。

「以身作則」首場演講訂4月30日（周六）早上9點半時到中午12點半，在南艾爾蒙地市（South El Monte）的華美達溫德姆酒店（Ramada by Wyndham Hotel）舉行，邀請洛縣縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）主講，和播放紀錄片《種族流行病》（The Race Epidemic），探討如何解決反亞裔的仇恨。贊助廠商Wordly的翻譯軟件，將在會中替不同的亞裔族群進行即時翻譯。

嚴志豪目前在洛縣府執行辦公室（Executive Office）擔任助理執行長，為洛縣為數不多的亞裔高管之一。儘管洛縣亞裔員工比例為20%，但只占行政管理職位的8%。

洛杉磯縣亞裔員工協會會長嚴志豪(Edward Yen)。（嚴志豪提供）
洛杉磯縣亞裔員工協會會長嚴志豪(Edward Yen)。（嚴志豪提供）

嚴志豪表示，自他擔任公務員以來，發現許多亞裔不積極參與政治，久而久之對政治越來越冷感。每年洛縣總共撥出預算380億，亞裔人口雖占洛縣13%，受到的關注卻遠遠低於非裔或西裔，亞裔關心政治的人太少， 導致洛縣政府忽略亞太裔的聲音。洛縣身為全國最多元化的縣，但在翻譯文件時，縣府往往只翻譯成西語。

現階段最重要的是要幫助亞裔登記為選民，讓縣政府了解亞裔也關心政治。目前為什麼很多經費不會用於改善亞裔社區，是因為大多數政客覺得亞裔不在乎。 

但嚴志豪指出，他不是政客，只是在縣府工作17年的公務員，一直在思考如何讓別人的生活變得更好，並努力朝著那個方向發展。嚴志豪是台灣新移民嚴世孝（Paul Yen）的兒子，嚴世孝是成功的地產開發商和旅館業者。

4月30日的首場演講，都歡迎認桌（hosting a table），將相關訊息帶回自己的社區，意者可電郵 [email protected] 詢問。

亞裔 洛縣 蘇麗絲

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