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眾議院通過提案 挺台恢復世衛觀察員

【洛杉磯訊】
聯邦眾議員金映玉（左）去年拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴（右）時表示，她提案支持恢復台灣在世界衛生組織觀察員身分。（記者丁曙／攝影）
聯邦眾議員金映玉（左）去年拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴（右）時表示，她提案支持恢復台灣在世界衛生組織觀察員身分。（記者丁曙／攝影）

聯邦眾議院27日通過了參議院S.812提案，也就是早先眾議院版本的H.R.1145提案。該提案是由代表加州選區的聯邦眾議員金映玉（Young Kim）和謝爾曼（Brad Sherman)領導的兩黨法案，旨在恢復台灣在世界衛生組織（WHO）觀察員的地位。

該法案將指示國務卿實施一項戰略，恢復台灣在世衛組織和世衛組織決策機構世界衛生大會（WHA）的觀察員地位。從2009年到2017年，台灣一直擁有觀察員地位，直到由於中國的壓力而被撤銷。

金映玉說，台灣一再證明是美國值得信賴的盟友，也是全球衛生安全的世界領導者。然而，中國政府阻止他們為世衛組織的重要合作做出貢獻。美國對台灣的支持比以往任何時候都更加重要，因為看到在俄羅斯對自由和主權的烏克蘭發動無端戰爭之際，中國政府官員也想武統台灣。

金映玉表示，「我感謝我的同事以兩黨、兩院的方式聚集在一起，向台灣發出一個統一的信息，即我們重視他們對世衛組織的投入，讓他們在談判桌前有一個席位對我們所有人都有好處。對一個地方的自由的威脅，就是對任何地方的自由的威脅，我將永遠堅定不移地為全球人權和自由發聲。」

國會議員謝爾曼說，「台灣是美國重要的民主盟友，我們必須積極打擊一切將台灣從國際社會和國際組織中孤立出來的企圖。隨著世界繼續應對 COVID-19大流行，台灣在世界衛生組織中擁有發言權從未像現在這樣緊迫——而 H.R.1145讓我們離實現這個目標更近了一步。無論是世界衛生組織、聯合國氣候變化公約，還是國際刑警組織，我們都必須繼續爭取台灣在所有國際組織中的席位。」

眾議院版本的H.R.1145 有近130個共同發起人，包括眾議院外交事務委員會高級成員Michael McCaul(TX-10)、主席Gregory Meeks (NY-05)，以及亞洲、太平洋、中亞和防擴散小組委員會成員Steve Chabot (OH-01) 和主席 Ami Bera (CA-07)，該法案於2021 年 3 月由眾議院外交事務委員會通過。

眾議院 世衛 加州

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