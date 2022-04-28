節水 改推石景種耐旱植物有效

堆砌奇石成景觀，不澆水怡然自得。（記者丁曙／攝影）

南加州 遭遇千年大旱，大都會 水務局(MWD)26日決議對六縣實施空前限水措施，600萬戶的室外用水一周僅有一天。由於戶外用水主要是澆灌庭院花草，有些戶主乾脆鏟除草皮，採用石景、工藝、耐旱植物取代，不用澆水也能擁有景觀，既實用又省水可為長之久之計。

影音來源：記者丁曙

南加 州傳統的民宅小院和街道都有草坪花木，養殖戶外植物必須要澆水。專家指出，大多數園林植物、花卉和灌木，每周至少需要一英寸水量滋潤，儘管在炎熱乾燥的時期可能需要更多。但是，南加地區雨水少，並不總是可以為植物提供足夠的水量，所以不能指望雨水來保持植物的健康。

另一方面，由於加州遭遇空前乾旱，南加六縣依靠「加州供水項目」（State Water Project）的北水南運嚴重不足，因此南加州大都會水務局不得不下達超嚴格的限水令。所以，在某些庭院和街區，鏟除草皮不澆水才是長久之計。

然而，鏟除綠茵茵的草皮，院內戶外人行道旁只剩光禿禿的黃泥地，很多人會不習慣。因此，既能節省用水，又能維持生活品質，考驗著人們的智慧和能力。有人因地制宜，發揮創意，將戶外草坪改造為奇石山景，工藝科技園區，或改種耐旱植物，各展長才，不用澆水，也能享有生活品味。

在洛杉磯縣北部傳統小城西拉瑪德瑞（Serra Madre），家家戶外都有一大片草地，每周澆水幾次很耗費水。近年來加州愈來愈旱，限水愈來愈嚴，於是，有些人家鏟去門前的草坪，搬來一些外型奇特的石塊，發揮能工巧手，堆出一片石景。其中，有渾然天成的石塊，利用紋路外型，堆砌成幻想中的人物或動物，也有幾尊精心雕刻的菩薩頭像或不知名的各方神聖，引人入勝。

有一戶主人是工程師，他在院內鋪上一層碎石，架上環形鐵軌，兩列電動小客車沿著軌道轉圈輕馳，沒有污染沒有噪音，只有生機和動感。主人說，他很喜歡機械工藝，鏟除草皮可以不澆水，又可利用空地發揮個人興趣和專長，滿院跑火車，不費一滴水。

南加州是一個半乾旱地區，要想擁有一個美麗的院子，可以種一些省水型植物。加州有一些本地土產或外地引來的耐旱型植物，例如，棕櫚樹、俄羅斯鼠尾草 、薰衣草、迷迭香、沙漠玫瑰等等。這些耐旱植物幾乎不需要澆水，其特性可以吸收天然雨水最大化，有深厚的根基可以汲取水分以及儲蓄水分，並將揮發降到最低。