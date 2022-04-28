我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台單日確診破1.1萬例 中重症增27例、死亡增2例

返中探親遇「魔幻之旅」 隔離三個月後直接返南加

提升招生透明度 朴銀珠提哈佛法案

【洛杉磯訊】
45區共和黨聯邦眾議員競選人、48區現任聯邦眾議員朴銀珠。（本報檔案照）
45區共和黨聯邦眾議員競選人、48區現任聯邦眾議員朴銀珠。（本報檔案照）

共和黨國會議員朴銀珠（Michelle Steel）27日提出「協助申請人獲得有效和合理決定法案」（簡稱HARVARD Act，哈佛法案），要求高等教育機構在招生決定中列出他們對人格特質的使用，從而提升高校招生的透明度。

今年早些時候，美國最高法院宣布將聽取「公平錄取學生組織」（Students for Fair Admissions, Inc.）提告哈佛大學校長和研究員的論點，該案與「公平錄取學生組織」提告北卡羅來納大學案合併，挑戰以種族為中心的招生政策。

朴銀珠辦公室在27日發布的新聞稿裡提到，2018年在哈佛大學的案件中提交的學生紀錄顯示，「在『積極個性』，討人喜歡、勇氣、善良和『受到廣泛尊重』等特徵上」，亞裔申請人的評分通常低於其他人。雖然這些申請人的考試成績和學業成績通常較高，但他們的性格評分降低了他們的整體錄取分數，並影響到他們的錄取機會。

「每個學生都應該有機會成功，並根據自己的優點建立自己的美國夢。在招生實踐中使用人格特質或歧視性種族偏好是錯誤的。幾十年來，我一直在努力為我們的教育體系帶來公平，這是確保所有學生享有公平競爭環境的又一重要步驟」，朴銀珠表示。她在「哈佛法案」中要求，如果高校在招生過程中使用人格特質評分，那就須公開使用這些特質評分，並在公共網站和申請材料上發布相關信息。這包括，通知申請人在做出錄取決定時使用人格特質的聲明；這種使用人格特質的理由；描述考慮人格特質的過程，以及用於評估人格特質的標準和準則。

去年，作為眾議院教育和勞工委員會的成員，眾議員朴銀珠就這些歧視性政策向教育部長卡多納(Miguel Cardona)提出質疑。卡多納也同意，並表示「我相信學生應該有機會根據自己的能力申請和進入大學。

朴銀珠辦公室的新聞稿也回顧指出，朴銀珠在1996年就支援並爭取加州的209號提案，該提案禁止在公共招聘、教育和合同中出現種族偏好。在209號提案通過後，加州大學系統中代表性不足的少數族裔的四年畢業率從1998年的66.5%增加到2013年的75.1%。然而去年加州民主黨人提出了16號提案，試圖恢復招聘、合同和教育系統中的種族偏好。選民在公投中壓倒性地否決了該案。

教育部 招生 加州大學

上一則

眾議院通過提案 挺台恢復世衛觀察員

下一則

節水 改推石景種耐旱植物有效

延伸閱讀

世衛大會將至 眾院「0票反對」通過法案 助台成觀察員

世衛大會將至 眾院「0票反對」通過法案 助台成觀察員
成立新委員會研究華府設亞太裔博物館 眾院過頭關

成立新委員會研究華府設亞太裔博物館 眾院過頭關
「醫療費將飆升30%」 加州實施健保單一付款？紐森仍未鬆口

「醫療費將飆升30%」 加州實施健保單一付款？紐森仍未鬆口
「自由職業者不免費服務」法案 數十州議員力挺

「自由職業者不免費服務」法案 數十州議員力挺
曾經蓄奴 哈佛投注1億「懺悔」 尋受奴役者後代說故事

曾經蓄奴 哈佛投注1億「懺悔」 尋受奴役者後代說故事
哈佛招生歧視 80-20基金會籲亞裔爭權

哈佛招生歧視 80-20基金會籲亞裔爭權

熱門新聞

3月7日早上，蒙市華人在家中被砍。此為蒙市居民街道，非案發現場。（記者邵敏／攝影）

蒙面匪闖入 華男在家中睡覺被砍 遭搶走兩部手機

2022-04-21 02:20
【變臉人】換20身份強撩華女，觸霉頭竟也絲毫不慌反變【霸道總裁】。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱「殺豬盤」逼近年輕族 換20身份强撩華女

2022-04-22 14:32
涉醫療保健欺詐的華裔脊椎按摩師潘蘇姍被判刑70 個月。（個人臉書）

南加華裔按摩師涉醫保欺詐 獲刑70個月退款130萬元

2022-04-22 14:52
聖瑪利諾一處房屋，掛牌價295萬，短短兩周左右就加價100萬成交。（地產網站圖片）

房市熱度不退 利率站上5% 買家還猛加價搶房

2022-04-22 02:15
查普曼大學兩名新近畢業生Jonathan Bahm（左）和Griffin Cuomo本周二慘遭殺害。（KTLA）

查普曼大學兩畢業生慘遭刺殺 兇嫌被控多重罪名臨死刑

2022-04-23 14:37
男童原本只是動手術拔牙，卻因不明原因慘變植物人。(家長提供)

世界晚報╱5嵗華裔男童手術拔牙缺氧腦死慘變植物人

2022-04-23 20:31

超人氣

更多 >
佛奇：美國已脫離新冠大流行階段

佛奇：美國已脫離新冠大流行階段
疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷

疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷
揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園

揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園
疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」

疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」
抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳

抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳