提升招生透明度 朴銀珠提哈佛法案

45區共和黨聯邦眾議員競選人、48區現任聯邦眾議員朴銀珠。（本報檔案照）

共和黨國會議員朴銀珠（Michelle Steel）27日提出「協助申請人獲得有效和合理決定法案」（簡稱HARVARD Act，哈佛法案），要求高等教育機構在招生 決定中列出他們對人格特質的使用，從而提升高校招生的透明度。

今年早些時候，美國最高法院宣布將聽取「公平錄取學生組織」（Students for Fair Admissions, Inc.）提告哈佛大學校長和研究員的論點，該案與「公平錄取學生組織」提告北卡羅來納大學案合併，挑戰以種族為中心的招生政策。

朴銀珠辦公室在27日發布的新聞稿裡提到，2018年在哈佛大學的案件中提交的學生紀錄顯示，「在『積極個性』，討人喜歡、勇氣、善良和『受到廣泛尊重』等特徵上」，亞裔申請人的評分通常低於其他人。雖然這些申請人的考試成績和學業成績通常較高，但他們的性格評分降低了他們的整體錄取分數，並影響到他們的錄取機會。

「每個學生都應該有機會成功，並根據自己的優點建立自己的美國夢。在招生實踐中使用人格特質或歧視性種族偏好是錯誤的。幾十年來，我一直在努力為我們的教育體系帶來公平，這是確保所有學生享有公平競爭環境的又一重要步驟」，朴銀珠表示。她在「哈佛法案」中要求，如果高校在招生過程中使用人格特質評分，那就須公開使用這些特質評分，並在公共網站和申請材料上發布相關信息。這包括，通知申請人在做出錄取決定時使用人格特質的聲明；這種使用人格特質的理由；描述考慮人格特質的過程，以及用於評估人格特質的標準和準則。

去年，作為眾議院教育和勞工委員會的成員，眾議員朴銀珠就這些歧視性政策向教育部 長卡多納(Miguel Cardona)提出質疑。卡多納也同意，並表示「我相信學生應該有機會根據自己的能力申請和進入大學。

朴銀珠辦公室的新聞稿也回顧指出，朴銀珠在1996年就支援並爭取加州的209號提案，該提案禁止在公共招聘、教育和合同中出現種族偏好。在209號提案通過後，加州大學 系統中代表性不足的少數族裔的四年畢業率從1998年的66.5%增加到2013年的75.1%。然而去年加州民主黨人提出了16號提案，試圖恢復招聘、合同和教育系統中的種族偏好。選民在公投中壓倒性地否決了該案。