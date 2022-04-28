台大在美徵校長 校友多看好

國立台灣大學現對外徵求校長候選人，並在美國世界日報 刊登徵求廣告。南加 州台灣大學校友認為，在美徵求台灣大學校長，尋求具有國際背景的人才，也有助於拓寬台灣年輕人的視野，成為世界人才。他們並認為台大校長人選不一定要是台大畢業生。

南加州園藝專家許希聖是台大校友，也曾擔任過全美台大校友會聯合總會會長。他說，現任台大校長管中閔去年宣布不再續任，為了找到繼任者通常會透過各方推薦人選。台灣大學在美國留學的畢業生有十幾萬人，各行各業有成就的人也很多，希望有才能的人去應徵，完全有可能找到合適人選。

許希聖指出，比如像是聖塔芭芭拉加州大學 校長楊祖佑（Henry T. Yang），是台大畢業生，而且成就卓越，在該校擔任校長多年，校務蒸蒸日上，讓學校排名上升許多。像楊祖佑在美國有成功擔任校長的經歷，若他願意返回台灣應徵台大校長一職，將餘生貢獻給母校，將是一個相當好的候選人。

但他也認為，台大校長不一定要台大畢業生，像管中閔也不是台大畢業的，已經有前例破例，因為學術界應該保持開放的態度。

台大校友也是律師的方孝偉說，台灣大學在台灣有兩個稱呼，即「台灣的北大」和「台北的東京帝大」，所以是台灣一所非常特殊的頂級大學；台灣大學聯考，按照分數排名，國立台灣大學總是排第一。管中閔在美國留學，然後做教授，雖然名聲很高，但不是台大畢業的。所以當初對於管中閔擔任台大校長一事，有贊同也有反對的人。現在管中閔表示因為年齡原因，不願再續任。而在管中閔任職校長期間，表現也很好，台大排名也靠前了。

方孝偉指出，台灣大學畢業生留學美國的比例非常高，有很多優秀人才，擔任美國大學校長的也大有其人。從美國徵求校長人選，希望在美國有大學校長經歷的學者，能夠成為台大校長候選人。而且這樣具有國際背景的人才擔任台大校長，也有機會將台大各項業務提升，將年輕學子們的視野拓寬，成為世界人才。

南加州台大校友會現任會長蔡奇烈則說，目前擔任會長，不便對台大在美徵求校長一事發表評論。