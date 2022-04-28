為洛縣警長選戰出招 維拉紐瓦槓上記者 要查洩密

維拉紐瓦26日在記者會上，將縣警局前指揮官費拉、洛縣督察長亨斯麥與洛時記者Alene Tchekmedyian的照片，作成關係人哏圖，指控三人聯手破壞洛縣警局名譽。（美聯社）

洛杉磯 縣警局(LASD)局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）再度槓上媒體，這次的目標是洛杉磯時報與資深記者Alene Tchekmedyian。維拉紐瓦指控，記者參與不當竊取公務文件，擅自報導不利於他的負面新聞，縣警局已將該記者列入刑事調查對象。

維拉紐瓦先前已經對媒體「動過刀」，包括2020年逮捕KPCC記者，這次的指控除了意在排除選戰負面新聞，還牽扯進有意角逐洛縣 警長的前指揮官費拉（Eli Vera）。

維拉紐瓦26日的記者會上公開指稱，費拉、洛縣督察長亨斯麥（Max Huntsman）與記者Alene Tchekmedyian「一條鞭」串通，破壞洛縣警局聲譽，強調他絕對沒有如洛時所稱的掩蓋警察 惡行，並指責洛時與記者非法取得公文書與畫面，因此將會對此案展開刑事調查。不過，人就坐在第一排的Alene Tchekmedyian雖然當面質問，但維拉紐瓦卻置若罔聞。

維拉紐瓦26日點名洛杉磯時報導不實，並逐一指出他認為涉及刑事嫌疑之處。（美聯社）

洛杉磯時報的執行主編梅里達（Kevin Merida）聲明指出，維拉紐瓦此舉是公然挑釁憲法第一修正案的言論自由權，洛時不但會捍衛記者，也會捍衛報社的聲譽。民權團體First Amendment Coalition也譴責維拉紐瓦的行徑，根本藐視媒體自由。

事件的開端在2021年3月10日，當時佛洛伊德案還在延燒。但警員Douglas Johnson卻在遭到囚犯Enzo Escalante攻擊後，以膝蓋壓制已經上銬的Enzo Escalante達三分鐘。洛時取得文件與錄影後報導此事，Douglas Johnson最後被解職但未遭起訴，Enzo Escalante則提起聯邦訴訟，控告維拉紐瓦等人侵害民權。

雖然維拉紐瓦宣稱，事件發生後八個月才知情，但洛時的報導卻稱，維拉紐瓦與當時負責法庭安全的指揮官費拉，事發後不久就看過錄影畫面，明顯知曉卻刻意隱瞞。督察長亨斯麥則介入調查，並傳喚維拉紐瓦作證。維拉紐瓦最後將三人連線形容成「抹黑一條鞭」。

另一名指揮官Allen Castellano今年4月25日才剛剛提交書狀，指控維拉紐瓦先是妨礙針對Douglas Johnson的調查，之後又不斷拖延、遮掩，並試圖報復揭露此事的吹哨人。維拉紐瓦26日再度否認一開始就知情，並稱Allen Castellano是個心懷怨怒的警察，但Allen Castellano的書狀卻指稱，維拉紐瓦事發後就看過影片，也可能對維拉紐瓦展開法律行動。