嫌有油味 華人修車業第二代不願接班

南加 地區的華人汽車 維修工廠，目前面臨的共同問題是，年輕第二代不願意接手父輩維修生意，恐將導致這個華人較盛行的行業青黃不接。業內人士說，既然子女不願意接手生意，只好交易轉賣，今後如何將無法預料。忚指出，他的子女擔心長期做汽車維修，手上皮膚粗糙、身上也有機油味道，找女友時恐遇到麻煩。

在聖蓋博谷東區經營汽車維修工廠的Scott小李坦誠說，他來自台灣不到20歲時就在南加進入汽車維修行業，初戀女友起初不知道他從事汽車維修，兩人交往很久，他對女友有求必應，但他對從事汽車維修工作三緘其口。後來女友考上名牌大學，偶然知道他從事汽車維修，就提出分手，並表示不希望未來丈夫用粗糙的手和渾身機油味道，抱著親生小孩。這件事情對他傷害很大，因為在與女友交往時，他都很注意清潔雙手及身上機油味道。他的孩子也不希望接手維修生意。

資深業者Ken Yen也說，從事經營維修工廠數十年，兒子並不想接手經營。他的兒子是一名汽車甩尾特技裁判，也是一名出色賽車手。希望成為一名消防員，能夠為消除山火災難對民眾的威脅盡一分心力。

Scott小李表示，年輕人更多顧慮未來女友是否在意自己長時間維修車輛的粗糙的手，遠沒有平滑細膩的手感，更令人親切。記者隨機詢問路過的一名華裔年輕人，若家長從事汽車維修，是否希望未來能與家長一起做。這名年輕人表示，南加華人區到處都有華人經營的汽車維修工廠，缺乏競爭優勢，並無更大發展前途。守在沒有前途的行業裡，不如按照自己興趣愛好，尋求更大空間發展。