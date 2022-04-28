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南加華人修車業良莠不齊 促催生自律協會

記者啟鉻／洛杉磯報導
南加華人汽車維修業良莠不齊，有業者希望成立行業自律協會。（記者啟鉻／攝影）
南加華人汽車維修業良莠不齊，有業者希望成立行業自律協會。（記者啟鉻／攝影）

美國人均擁有汽車的數量在全世界名列前茅，汽車維修業市場巨大。據業內人士說，估計僅南加華人汽車維修工廠就逾萬家。因經營時間不一、維修車輛技術層次不同，業者專業背景各異，維修工廠呈現小、中、大規模的不同梯次，有的工廠經營維修數十年，有的業者才剛進入維修行業。因汽車維修業專業性極強，即使很多多年駕車人也對維修不了解，所以這個行業水極深。

影音來源：記者啟鉻

不過有的華人維修工廠傳出維修中出現偷工減料，以舊零件代替新零件，遭遇信譽危機，業者經營不久因客人流失易手頻繁。有業者表示，很希望有一個華人維修業協會，致力於提升華人汽車維修業信譽，永續經營。

資深維修專業人士Scott小李表示，華人汽車維修業大致分為兩類，一類是就某一種車型，專業維修，比如專門維修日系車豐台、本田、馬自達等，還有專業維修歐洲車；另一類維修車型較寬泛，日系車和歐洲車都可以。由於需要的零件多達數千或更多，所以呈現的工廠規模及專業程度也不同。有的業者自身畢業主修汽車維修，有的則是僱請專業維修人員。

因應電動車 技術需與時俱進

小李表示，他大學主修機械工程，後來在社區學院學習汽車維修。目前最大的挑戰是，維修技工要不斷更新知識，因為現在在傳統車的基礎上，出現了油電混合、電動車，未來還有無人駕駛車上路。

南加華人維修工廠眾多，並因很多駕車人尋求維修工廠時，首選價格較低、維修時間短，導致各種問題發生。比如維修業者為了滿足客人圖快省錢心態，在換機油時，並未更換機油過濾網，或者未真正更換機油，或用不達標的機油以次充好。一名新移民女駕駛反映，她就遇過在某家維修工廠換機油後，到另一家工廠檢查時，被技工確認機油並未更換。也有駕駛投訴，維修時有技工突然堅持要客人更換一個零件，並說若不更換恐釀事故，零件價格在數百元，令客人錯愕。

無良業者 用二手零件充當新零件

小李表示，一些維修工廠曾經發生用二手零件充當新零件做法，但需要事先讓客人知道，客人同意才可以動手維修。汽車維修業誠實服務很重要，每位駕駛到工廠維修時，最初都會憑直覺對服務有個評價。隨著接觸時間多，認為工廠具有服務優良品質，自然就會成為回頭客。而且維修工廠提供服務要注重細節，比如後視鏡、方向盤是否小心擦拭，車身污漬是否清洗，都會左右客人對服務品質評價。很遺憾目前尚無一個華人維修協會，行業協會最好要能盡職保證華人汽車維修業價格公正、信譽良好永續經營。

資深維修業者Ken Yen表示，華人維修業良莠不齊，要確認是否可靠，首選維修人員是否受過原廠專業培訓，維修材料是否來自原廠，維修後是否有保證期，以及換掉的零件材料是否經過車主同意丟棄或其它處理。一些無良業者曾多次偷竊他受訓的專業證書，然後冒用欺騙消費者。他還提醒，客人到維修工廠，不是將車作為技工維修練習使用，而是要花錢將車維修好。

汽車 華人 南加

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