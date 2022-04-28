洛城新語／美國沒亡國 中國要出大事

白宮最高防疫專家佛奇27日說，美國已脫離新冠大流行階段，疫情 還未結束，但變成區域性流行病。相對於上海封城 ，北京 局部全民檢測核酸，可能是封城前奏；台灣單日確診近9000人，馬上會逾萬，兩岸都大受衝擊，民怨載道，真是風水輪流轉。

美國疫情接近結束，今後視新冠病毒如流行感冒，但未打疫苗或老弱者仍須當心，重症和病危機率降低，但新冠仍可能奪命。九成美國民眾想恢復過去正常生活，但顯然也不可能了。

比較美中台三地抗疫差異，美國較放任病毒傳播，迄今逾8300萬人染疫，CDC估計，實際感染人數可能達1.9億，病歿近100萬。付出沉重代價後，才贏得如今「與病毒共存」，並未戰勝病毒。

這麼嚴重的生命、經濟損失，使中共黨媒和微博等社群媒體把美國形容成水深火熱；網上諷刺，「抖音上的美國已接近亡國」。但我們生活在此，看到的卻是美國走出疫情陰影，逐漸恢復，而大陸、台灣流行高峰還沒來到。

台灣不像大陸，蔡政府未明確掛出「清零」招牌，但抗疫政策如限制境外移入者須強制隔離若干天；遇病例即追蹤框管，密切接觸者須強制隔離，和大陸的極少差異是未強制封城、未禁止國民旅行，也開放外國人入境，但一樣用手機和掃碼追蹤個人，和大陸雷同。

如今大陸疫情升高，有人戲謔「病毒回娘家」，暗喻新冠疫情起於武漢，中國再流行屬必然。嚴格的管治、篩檢下，如今廣東、吉林、上海甚至北京，如骨牌般一一倒下，民眾被禁足缺食物、每兩天強制檢測核酸，醫院不收其他病人，「除了新冠其他都不是病」，耽誤就醫的病歿者愈來愈多，習近平還高唱「動態清零的偉大鬥爭」堅持到底。

持平而論，美國和中國抗疫之路都走偏了，一個強調自由放任，失之消極；一個擅長管治，卻矯枉過正。中國高壓抗疫，2500多萬人的上海封城近一個月，民怨沸騰，高踞華人眼球焦點。上海的中外人士受不了而鬧自殺、求救等，傷害的豈僅是形象。

封城代價是長三角所有企業關閉，進出口貿易暫停，股市大跌。有分析說，一旦復工將迎來企業裁員潮、倒閉潮、減薪潮，中國GDP可能減損逾3%；如北上廣深都封城，GDP將減損12%。

最讓人不解的，變種病毒傳染力強但不致命。如果上海死亡只是個位數，用封城等激烈手段既重傷中國經濟，也切斷全球供應鏈，影響全世界，難道真是習近平又在下一盤大棋，要讓美國通膨雪上加霜？

或如葉劍英孫女葉靜子說的，「上海的情況是有人故意搗亂，損失比烏克蘭還大」？政治抗疫，食古不化，中共如因內鬥激烈，不惜讓經濟跟著陪葬，許多人擔憂疫後中國會不會出大事？

美國疫後面臨消費物價上漲三、四成，但今夏旅遊消費可能迎來爆炸式成長；台海兩岸抗疫前景卻未知，先苦後樂或先樂後苦，美中台竟然都未逃過疫情折磨，只是代價高低不同。