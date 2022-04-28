勁球獎金上看4.54億 彩券行買氣旺

勁球特獎27日累積高達將近4億5400萬元，不少人在27日下午和傍晚開獎前的最後幾個小時砸錢試運氣，希望一夜暴富夢想成真。（記者楊青／攝影）

在4月25日（周一）再次無人中獎之後，連續十周輪空的勁球 （US powerball jackpot）特獎27日累積高達近4億5400萬元，雖然離史上最高勁球特獎尚有相當距離，但不少人還是在27日下午和傍晚開獎前的最後幾個小時砸錢試運氣，希望一夜暴富夢想成真。

華洋超市、書局、水酒舖、便利店、加油站等等，27日下午購買彩券的民眾較明顯增多。不少華人 表示，他們27日的投注比平常多一些，希望增加中獎機會。華人張先生表示，平常只要是上2億的大獎，他一定會買，大獎累積越多，他的投資也越大。27日下午，他共花了40元。不過他表示，這麽多年來，他幾乎沒有一次得到過三位數的回報，唯一一次是兒子隨便說了六個數字，結果中了四個，拿回近400元。即便這樣，他還是幾乎每次都會買，因為「買，至少有機會；不買，永遠沒機會」，不想讓可能的機會失之交臂。

曾售出過第二大獎的蒙特利公園市聯菁書局負責人安娜表示，疫情之後，華人購買彩券的熱情已不如從前，像過往，如果是特獎連續累計超過2億，中午都會出現大批購買彩券的人潮，不少人出手很大，上百元的買，現在很多人都只是十來塊，最多幾十塊玩一下，像以前那樣集體購買，家人和親朋好友合夥，希望增加勝算的情況也相對變少。

勁球特獎27日累積高達將近4億5400萬元，不少人在27日下午和傍晚開獎前的最後幾個小時砸錢試運氣，希望一夜暴富夢想成真。（記者楊青／攝影）

本次勁球特獎從今年2月14日情人節當天康乃迪克州一名幸運者獲得1億8330萬元之後，已連續十周無人中獎。在4月25日（本周一）開獎中，德州一人中獎100萬元，北卡萊羅納州另一人中200萬元。特獎無人中獎。

按powerball.com計算，如果有人成為27日晚上的頭獎幸運者，他（她）可以分29年領取4億5400萬元，如果要馬上一次性領取，扣除各種費用和納稅，立即可領2億7190萬元。

在勁球前十位最高獎金的中獎歷史中，加州 曾三次中獎。2016年1月13日售出史上最高勁球15億8600萬元特獎，加州、佛羅里達州和田納西州三人共得；2021年10月4日，6億9880萬元，加州售出；2022年1月5日，6億3260萬元，加州和威斯康辛州共得。

不過彩票局也善意提醒民眾，如果發現自己中獎，一定要至少兩次核對自己的彩券。2019年西班牙一名電視記者認為自己中了樂透特獎而向公司提出辭呈，但後來發現，中的是小獎，獎金只有5500元。