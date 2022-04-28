媽媽咪呀嘉年華 于點藝術中心親子同台獻舞

藝術中心成立於去年，是少兒成人專業舞蹈教育培訓機構。（于點藝術中心提供）

世界日報2022溫馨5月「媽媽咪呀」母親節 園遊會，4月30日(周六)和5月1日（周日）兩天，將在羅蘭岡東方明珠廣場(Pearl of the East Plaza)盛大登場，于點藝術中心的16名小朋友將和媽媽一起表演，展現母子親情和中華傳統孝道。

藝術中心負責人于點表示，中心成立於2021年，是少兒成人專業舞蹈教育 培訓機構，擁有北京舞蹈學院專業師資、中國舞考級高級教師、芭蕾 舞ABT高級講師、國標舞國際冠軍裁判級老師等。開設有成人及少兒形體訓練課程，芭蕾舞、古典舞、民族舞、現代舞、國標舞、流行舞、肚皮舞、模特、聲樂、器樂、書法等課程。致力於在海外傳承和弘揚中華文化。

他們是第一次參加世界日報活動，屆時有16位小朋友和四位媽媽一起表演，小朋友表演舞蹈，媽媽彈奏古箏。在四分鐘表演裡，通過歌曲舞蹈體現海外寶寶傳承中華傳統文化，孝順父母的精神面貌。

她說，這次母親節表演由最小班五歲的寶寶們和媽媽一起，母女同台演繹節目「媽媽我愛你」，內容包含古箏演奏，說唱「孝德歌」，歌詞是唐代詩人 · 孟郊的詩詞「遊子吟」 ，「慈母手中線，遊子身上衣。臨行密密縫，意恐遲遲歸。誰言寸草心，報得三春暉。」搭配古典舞蹈動作，傳承中華文化的同時，又頗具教育意義，培養孩子們從小知禮懂禮，孝順父母。節目還有芭蕾舞「母親」，中西結合，創新、有愛又有教育意義。