媽媽咪呀嘉年華 星工場學生展才藝

星工廠將參加世界日報慶祝母親節活動。（星工廠提供）

世界日報「媽媽咪呀嘉年華」於4月30日、5月1日在羅蘭岡東方明珠廣場(Pearl of the East Plaza)舉行。洛杉磯 星工場藝術學院（Star Factory Acting & Music Academy，星工場）受邀參加活動。創辦人亮亮表示，星工場已多次參加世界日報舉辦活動，這次將展現學生的舞蹈表演、樂隊演奏等多項才藝。

星工場於2015年10月18日創辦，創辦人是一對華人夫婦，都是藝術專業人士，校址在羅斯密市，從創辦至今學生總數達500多人，大多數是華裔子弟，年齡在十歲左右，教職員有十餘人，均有各自的藝術專長。

創辦人之一亮亮表示，星工場是一所綜合藝術學院，創辦以來培養一批小童星，參加好萊塢美劇拍攝。學校學習內容包括表演、音樂（現代和古典音樂）及舞蹈等課程。開辦以來，培養的學生都是向專業發展深造，且學生在各級藝術賽事上獲獎無數，且有經過學院培訓的學生，考入伯克利音樂學院。

亮亮畢業於中國復旦大學視覺藝術學院表演系，在美留學在紐約電影 學院攻讀導演 專業。曾參與擔任50集中國電視劇「歸去來」在美國拍攝跟組選角導演，時間近四個月，參與出演28集中國電視劇「七日生」。曾因主演「Dancing for You」獲評2015洛杉磯獨立電影節最佳女主角。