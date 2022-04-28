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洛縣檢長再挨告 4名高階檢察官控不當降調

編譯組／綜合報導
洛杉磯縣檢察長賈斯康再挨告。（記者丁曙／攝影）
洛杉磯縣檢察長賈斯康再挨告。（記者丁曙／攝影）

洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）上任以來爭議不斷，先前已有多名檢察官指控他違規降調不配合政策者，25日再添四名遭受不當處份的高階檢察官主管，因為反對或違背賈斯康的減刑政策而遭到調職，蒙受情緒傷害、經濟損失與其他福利，因此向洛縣高等法院提告。

四名高階檢察官分別是Peter Cagney、Richard Todd Hicks、Mindy Paige與Karen Thorp。

CNS取得的訴狀顯示，每位原告都因為揭露事實而遭遇不當職場對待，他們要不是自上司處接收到違反現行法令的減刑指示，就是拒絕執行上司不法的指令或命令。

四名檢察官都遭到不當調職，原因是反對或指責賈斯康的新規定，過於草率而違反法令，或是會導致已在服刑的重刑犯可能提前出獄，對社會形成嚴重威脅。另外，原告也陳明，賈斯康的新規形同勒令檢察官不法隱瞞證據，向法庭不實陳述犯人的暴力犯罪行為，或是避談囚犯的暴力傾向。

Peter Cagney 2021年9月7日前在檢察署波莫那分署擔任主管(head deputy)，但之後卻被調去負責汽車保險詐騙案件；Richard Todd Hicks 2021年12月1日前，都擔任負責判決後刑事業務的副主管；Mindy Paige 2021年10月4日被調去負責輕罪案件，但她原為重審案件專家（subject matter expert）；Karen Thorp原是波莫那分署副主管，卻在2021年9月7日被調去長堤負責整理訴案文件。

檢察官 暴力犯罪 長堤

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