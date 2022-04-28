南加商務交流 李兆佳分享法拉利超跑收藏故事

南加州香港青年商會與李興華翡翠金城，舉辦「名車名錶愛好者商務交流」代表大合照，（左起）吳梁詠詩、黃沛芝、Regina Lai、吳家裕、李兆佳、鄭錦年、林穎嫺、李文超、Kelvin Cheng及李俊輝。（南加州香港青年商會）

南加州香港 商會(HKASC) 旗下的青年商會 (Young Executive Club) 近日與李興華翡翠金城，舉辦商界酒會，主題是「名車名錶愛好者商務交流」（Exotic Car and Watch Lovers Business Mixer），李興華集團主席兼首席執行官李兆佳(David Lee)分享交流其企業經營、法拉利跑車收藏的故事，以及疫情下的企業對策和展望。

南加州香港商會行政副總裁及前會長鄭錦年介紹，李兆佳來自香港，九歲隨父親李興華移民美國，兩代人在美國商界經營企業的成功故事。前港姐季軍林穎嫺 (Wing Dupont)擔任訪談主持人。

李兆佳於南加州大學 畢業後，接掌父親的珠寶生意，成功將經營模式轉型，打造品牌年輕化，並成為勞力士名錶第一位華人代理，由批發商轉型為大型奢侈品零售商，進入美國鐘錶零售商排行榜前十名。李兆佳秉持父親做生意的三大原則：勤力、誠信、堅持。

李兆佳帶領嘉賓參觀他的法拉利跑車收藏，車庫陳列的十多輛法拉利跑車，令發燒友嘆為觀止。李兆佳邀請HKASC會員，加入其領導的大師級企業家培訓群組 (Titan Inner Circle Mastermind)，由李兆佳及南加大 （USC）教授Albert Napoli以一對一模式傳授營商之道。

香港貿易發展局美洲首席代表Regina Lai是當日活動特別嘉賓，她說，美國與香港及亞洲在國際貿易扮演的重要角色。青年商會創會主席吳家裕(Derek Ng)感謝活動贊助商Aflac Insurance、食品贊助商PNG Builders及其他贊助商家。現場抽獎活動由香港貿發局(HKTDC)及信誠國際保險及理財(AIFG Insurance Marketing)贊助，夏威夷超市贈送醉人香檳及Garrett贈送抺茶味爆谷。