南加華人寫作協會徵文比賽 5月14日世報頒獎

北美南加 州華人 寫作協會慶祝創會35周年，暨揭曉「北美洲文苑文學獎徵文比賽」得獎名單，訂5月14日(周六)下午2至4時，在蒙特利公園市世界日報大樓舉行頒獎典禮，由會長王美、洛杉磯世界日報社長于趾琴聯合主持，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長黃敏境、洛杉磯華僑文教中心主任陳敏永應邀頒獎。

北美南加州 華人寫作協會1987年5月16日創會，35年來聚集南加菁英，以文會友，舉辦很多活動，為擴大慶祝創會35周年及鼓勵文學創作，特辦「北美洲文苑文學獎徵文比賽」，與海外最大華文媒體世界日報聯合舉辦、「北美華人作家協會」協辦。共收到成人短篇小說組、散文組及高中散文組有效作品共137篇。

北美南加州華人寫作協會敦聘台灣作家暨金鼎獎等得獎人吳鈞堯、中國時報人間副刊資深主編盧美杏、旅美作家游蓬丹擔任評審。吳鈞堯說，此次徵文作品主題多元，內容與形式具有新意，讓人驚喜。盧美杏表示，欣見第一次舉辦就收穫如此多篇美好的作品，一段段生老病死、一個個獨特經歷，國境移動的疲累，生命落葉的嘆息，異鄉生根的決然，以及融入異國生活後的酸甜苦辣，使這次文苑獎展現繽紛。游蓬丹認為，這麼多作品參賽，且作品水準相當好難能可貴。經過審慎初審、複審、決選，得獎名單將於5月14日現場宣布，並頒發獎座、獎牌與獎金。

「北美南加州華人寫作協會」網址: www.cwasc.org。頒獎典禮地點在1588 Corporate Center Dr., Monterey Park, CA 91754 世界日報大樓四樓。歡迎愛好藝文寫作人士參加，意者可向理事臧蓓報名 [email protected] 。