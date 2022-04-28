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南加沙漠建衝浪園區？計畫成型 意見兩極

編譯組／綜合報導
Coral Mountain Resort衝浪園區的合成預想圖。（美聯社）
Coral Mountain Resort衝浪園區的合成預想圖。（美聯社）

正當加州陷入千年大旱之際，開發商正打南加州的沙漠裡新建人工衝浪園區。

距離加州沿海區域幾小時車程，位於沙漠地帶的棕櫚泉（Palm Springs）也能衝浪？至少Coral Mountain Resort的開發商認為可能，他們覺得衝浪運動剛加入奧運項目，未來幾年一定會是大熱門，因此大家除了到棕櫚泉觀光度假，當然也會想在沙漠裡衝個浪。更別提附近喜歡衝浪的人，衝浪園區更會是他們一定想來的熱點。

Coral Mountain Resort的預定地，計畫建築四座衝浪池。（美聯社...
Coral Mountain Resort的預定地，計畫建築四座衝浪池。（美聯社）

這項開發計畫卻受到各方批評，除了當地居民認為，衝浪園區會把他們的水資源耗盡，加州大學的學者也認為，都市化後地表水難以滲入地下，開發案等於反其道而行，倡議團體Southern California Watershed Alliance更認為，Coral Mountain Resort開發案是想在加州沙漠搞個杜拜，「根本異想天開」。

只是開發商並不認同，因為當地本來就已經允許建高爾夫球場了，而一座高爾夫球場的用水比衝浪園區多上八至十倍。同時，許多人家後院的泳池用的可是飲用水，他們的衝浪園區用的可是天然水，Coral Mountain Resort到頭來可能是棕櫚泉最懂省水的地方呢。當地水資源官員也說，自從2009年的大旱後，他們的供水計畫已經可保20年用水無虞。

不過，一座衝浪園區的水量還是相當驚人，占地400英畝的園區，需水量約120畝－呎。2016年的研究顯示，1畝－呎的水量，可供三至四個加州家庭用上一整年。因此當地人反對的意見還包括，那麼大面積的人工湖，蒸發量肯定相當驚人，供水一定趕不上用水。

但是觀光協會Visit Greater Palm Springs的會長Scott White認為，棕櫚泉本來就是靠觀光營生，夏季100度的高溫下，「誰不想玩玩水呢？」

加州大學 棕櫚泉 觀光

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