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疑染大腸桿菌 加州逾12萬磅碎牛肉急召回

記者楊青╱綜合報導
這批在加州上市的碎牛肉以一磅包裝出售，標籤為Thomas Farms Grass Fed Ground Beef。（聯邦農業部）
這批在加州上市的碎牛肉以一磅包裝出售，標籤為Thomas Farms Grass Fed Ground Beef。（聯邦農業部）

最近兩個月在加州出售將近12萬1000磅碎牛肉，因涉嫌感染大腸桿菌（E.coli）正緊急召回。聯邦農業部的食品安全檢驗局（Food Safety & Inspection Service）表示，這一大批牛肉的生產上市和出售日期為2022年2月1日至4月8日。

這批在加州上市的碎牛肉以一磅包裝出售，標籤為Thomas Farms Grass Fed Ground Beef。一些有問題的牛肉在此期間也被分銷至加州的一些食品供應商。

此批被感染大腸桿菌的源頭，是位於新澤西州的Lakeside Refrigerated Services，大約有 12萬872磅碎牛肉受到影響。萬幸的是，到目前為止，還沒有確診病例報告。

聯邦食品安全檢驗局表示，被召回的產品在美國農業部的檢驗標誌內帶有“EST. 46841”的編號，在全國都有銷售。運往加州食品供應商銷售的這批牛肉沒有標籤，但包裝上印有箱碼139000028。

食品安全檢驗局要求，所有受感染的產品均應丟棄或退回購買地。

大腸桿菌感染的症狀包括腹瀉和嘔吐。有些疾病持續時間更長，可能更嚴重。大多數人會在一周內康復，但在極少數情況下，有些人會出現更嚴重的感染，比如溶血性尿毒症綜合症，可導致腎功能衰竭。

溶血性尿毒症綜合症可發生在任何年齡的人群中，最常見為五歲以下兒童、老年人和免疫系統較弱的人群。症狀包括容易瘀傷、蒼白和尿量減少。出現這些症狀的人應立即尋求緊急醫療護理。

對召回有疑問的消費者可致電800-493-9042，或發送電子郵件至[email protected]， 聯繫 Lakeside Refrigerated Services。

有食品安全問題的消費者，可撥打農業部肉類和家禽熱線888-674-6854，詢問農業部進行實時聊天，或發送電子郵件至[email protected]

加州 農業部 新澤西州

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