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國台辦發言人：台若多人病死 哪來底氣與陸談制度之爭

南加科齊拉音樂節後 感染暴增77%

編譯組╱綜合報導
河濱縣科齊拉音樂藝術節舉行後的一周，當地新冠病例暴增七成七。（科齊拉音樂藝術節官網圖片）
河濱縣科齊拉音樂藝術節舉行後的一周，當地新冠病例暴增七成七。（科齊拉音樂藝術節官網圖片）

在南加州內陸帝國舉行的河濱縣科齊拉音樂藝術節（Coachella Valley Music & Arts Festival），數萬名來自全美各地的音樂愛好者及國際遊客蜂擁而至。不過就在音樂節開始後一周，COVID-19感染者也快速增加。截至26日，科齊拉谷的九個城市，新冠肺炎感染者比例暴增77%。

洛杉磯時報報導，至26日的前一周，科齊拉谷九個城市新冠肺炎感染者是193例，較比稍早一周增加了77%，在4月5日至12日間，當地感染者是109例。

一名參加音樂會的年輕女孩，返家後感覺身體不適，結果檢測為新冠耳陽性反應。她說，音樂會中大部分人都沒有戴口罩，她很後悔自己沒有戴上口罩。

據最新來自棕櫚泉污水處理廠報告，Omicron變種病毒的變體BA.2正在該市傳播。4月11日和12日樣本中，BA.2檢測率分別是75.1%和87.3%。在該市處理廢水中，COVID-19病毒檢測平均濃度，也在每周持續增多。

最近，兩場音樂節在當地舉行，成千上萬人湧入。河濱縣公衛局發言人表示，在大量人群聚集時，都有新冠肺炎病毒傳播風險，但希望參與者絕大部分都接種了新冠肺炎疫苗，而且部分人戴上口罩，避免病毒感染。

新冠肺炎 檢測 口罩

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