洛杉磯國際機場第五座人行天橋完工

洛杉磯世界機場26日宣布在World Way 上成功放置一座人行天橋結構，將第五航廈和第六航廈連接到中央航站樓區 (CTA) 自動乘客捷運站 (APM)。（LAX提供）

洛杉磯 世界機場 (LAWA)26日宣布，在World Way上放置一座人行天橋，最終將第五航廈和第六航廈連接到中央航站樓區 (CTA) 自動乘客捷運站 (APM)。這是自去年6月以來在World Way上鋪設的第五座人行天橋。最後一座人行天橋將連接國際航廈和西部CTA車站，將於今年稍晚時建成。

陸側通道現代化項目 (LAMP) 副執行主任Jake Adams表示，每座新的人行天橋都標誌著LAX 向更便利的方向邁進一步。現在LAX有了五座橋樑，可更好想像航廈將如何連接到機場未來的自動化客運列車系統，為旅客和機場員工創造卓越、互聯和高效的體驗。

由於特定的工程和美學設計要求，LAX Integrated Express Solutions (LINXS) 提出了一種不常見的設計，稱為 Vierendeel 桁架。 Vierendeel桁架由水平和垂直支撐元件構成，無需對角支撐。因此，人行道將具有流線型的輪廓和簡潔的線條，符合世紀中葉現代設計的原則，有助於保持機場的視覺連續性。

LAX陸側通道現代化項目的核心APM是一個2.25哩的電動火車系統，它將運送旅客進出CTA，將他們連接到新的機場外停車設施、區域輕軌交通和綜合租車區域。在洛杉磯準備舉辦 2028年奧運會之際，APM 項目是對洛杉磯基礎設施的一項重要投資。預計 APM 將緩解CTA內的擁堵，進而緩解周邊道路的擁堵，從而減少排放和車輛行駛時間。