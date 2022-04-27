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國台辦發言人：台若多人病死 哪來底氣與陸談制度之爭

洛縣西來寺附近童屍案 死者母和男友被定罪

本報記者╱洛杉磯報導
被母親格雷姆和母親男朋友亨特鈍器創傷和照料忽視死亡的九歲女孩瓊斯。（洛縣警局）
被母親格雷姆和母親男朋友亨特鈍器創傷和照料忽視死亡的九歲女孩瓊斯。（洛縣警局）

當局4月26日（周二）表示，一名母親和她的男朋友已因九歲女孩瓊斯( Trinity Love Jones )的死亡被判刑， 瓊斯的屍體三年前在洛杉磯縣哈仙達岡西來寺附近山坡健行步道上的一個行李袋中被發現，當時她的部分身體被放在一個黑色的折疊粗包裡，包包的拉錬僅有部分拉上，她的頭和身體在沒拉拉錬的地方伸出來，這一發現震驚整個社區。

據悉，這名兒童的遺屍 2019 年 3 月 5 日被清理灌木叢的洛縣員工發現，地點在位於哈仙達大道( Hacienda Boulevard )和柯林瑪路(Colima Road) 交口附近的山坡健行步道。在她的屍體被發現後，法醫發現孩子被毆打並拒絕進食的證據，而且她的腳上也有感染，導致她很難穿鞋。可以說她的身體從頭到腳都傷痕累累，死於鈍器創傷和照料忽視的後果。

隨著當局散發女孩的素描和大量提示，在大約一周後女孩身份才被確認。調查人員表示，他們發現她的母親和母親男朋友與她的死亡有關的證據。

31 歲的母親格雷姆（ Taquesta Graham） 和她的男友 42 歲的亨特（ Emiel Hunt） 最終被捕並被指控殺害瓊斯。據洛杉磯檢察官辦公室稱，4月22日（上周五），亨特對一項襲擊兒童導致死亡的指控沒有異議，被判處入獄 25 年內不得假釋。格雷姆對一項二級謀殺罪名沒有異議，被判處入獄 15 年內不得假釋。

據洛杉磯時報2020 年報導，案發後格雷姆告訴調查人員，女孩在死前兩周摔倒並撞到頭部，但她沒有帶她去醫院，因為她害怕惹上麻煩。格雷姆說，瓊斯的額頭上有一個大腫塊，眼睛腫脹，並且開始含糊其辭。

這位母親並說，有一天她注意到瓊斯的癲癇發作，但當天下午她仍去上班，她的孩子則睡在汽車後座。那天晚上她注意到孩子沒有了呼吸，她想撥打 911，但亨特說服她不要。

據洛杉磯縣檢察官辦公室，格雷姆和亨特都曾被定罪。格雷姆此前因在聖伯納汀諾縣引誘未成年人賣淫而被判有罪。亨特則曾在聖地牙哥縣被判犯有虐待兒童罪，並在監獄中度過至少十年。

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