洛杉磯社區學院理事 飯野接任方樹強遺缺

洛杉磯社區學院學區理事會任命飯野博士遞補方樹強的遺缺。（LACCD）

洛杉磯 社區學院學區 (LACCD) 理事會近日一致投票通過，任命社區學院教師及教育學博士飯野（Kelsey K. Iino），填補空缺的第七區理事席位。大洛杉磯地區的亞太裔民選官員、社區領袖和組織聯合起來，齊聲向學區理事會建言任命一位亞裔 填補遺缺，終於促成該項人事安排。

LACCD理事會唯一的亞裔理事方樹強（Mike Fong），今年2月當選加州第49選區眾議員，隨後辭去理事。大洛杉磯亞裔社區希望有一位亞裔接任職缺，包括國會眾議員趙美心（Judy Chu）、方樹強以及亞美政聯 (CAUSE) 等，致信洛杉磯社區學院學區理事會，推薦飯野博士遞補理事職缺，他們對於理事會的最終決定表示讚賞。

飯野博士在宣誓就職後表示，「我很榮幸被任命為 LACCD 理事會成員。我將認真履行自己的承諾，並一直傾聽自己所服務的社區。作為理事會中唯一的亞太裔理事，我將帶來獨特的視角和專業知識，可以幫助 LACCD 更好地為九所學院的 亞太裔學生提供服務。我期待著與理事會同僚們和學區的學生、教職員工合作，以推進 LACCD 的使命，並通過公平和支持性的學習環境促進學生的成功。」

飯野博士也是社區大學校友，她的職業生涯一直服務於社區大學系統。她有超過 15 年的教師經驗，深諳社區學院及其學生在加州面臨的挑戰和機遇。她被任命為洛杉磯社區學院學區理事後，參與美國最大的社區學院區的運作和幫助學生成功。