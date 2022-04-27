洛縣確診數增加 住院比例相對較低

洛縣公共衛生局局長費若。（本報檔案照）

洛杉磯縣公共衛生局26日公布，當天新增1583例新冠( COVID-19) 病例，這與極具傳染性的BA.2亞變體的推助有關，但住院的新冠患者比例仍然相對較低。

根據加州 政府的數據，截至26日，洛縣 有232名住院的新冠患者，高於25日的230名。在232名患者中，25人正在重症監護室接受治療，少於一天前的27人。

洛縣26日（周二）還報告了四人死於新冠，讓總死亡人數達3萬1941人。新增確診病例1583例，讓總感染新冠人數達286萬5825人。

據洛縣公共衛生局，截至25日（周一）的過去七天，洛縣平均每天新增1553例新冠病例，兩周前是960例。然而到目前為止，增加的新冠傳播並沒有轉化為住院或死亡人數大幅增加。而在與1月中旬醫院病人總數達到高峰之後相比，近來住院人數已經大幅下降，並穩定在相對較低的水平。

截至26日，病毒檢測 呈陽性的平均每日率是1.6%。

洛縣公共衛生局局長費若再次強調，該縣仍然看到新冠的傳播增加，並且具傳染性病毒的BA.2亞變體繼續傳播，已占84%，呼籲在人多的地方還是要戴口罩。