我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國台辦發言人：台若多人病死 哪來底氣與陸談制度之爭

洛縣確診數增加 住院比例相對較低

本報記者╱洛杉磯報導
洛縣公共衛生局局長費若。（本報檔案照）
洛縣公共衛生局局長費若。（本報檔案照）

洛杉磯縣公共衛生局26日公布，當天新增1583例新冠( COVID-19) 病例，這與極具傳染性的BA.2亞變體的推助有關，但住院的新冠患者比例仍然相對較低。

根據加州政府的數據，截至26日，洛縣有232名住院的新冠患者，高於25日的230名。在232名患者中，25人正在重症監護室接受治療，少於一天前的27人。

洛縣26日（周二）還報告了四人死於新冠，讓總死亡人數達3萬1941人。新增確診病例1583例，讓總感染新冠人數達286萬5825人。

據洛縣公共衛生局，截至25日（周一）的過去七天，洛縣平均每天新增1553例新冠病例，兩周前是960例。然而到目前為止，增加的新冠傳播並沒有轉化為住院或死亡人數大幅增加。而在與1月中旬醫院病人總數達到高峰之後相比，近來住院人數已經大幅下降，並穩定在相對較低的水平。

截至26日，病毒檢測呈陽性的平均每日率是1.6%。

洛縣公共衛生局局長費若再次強調，該縣仍然看到新冠的傳播增加，並且具傳染性病毒的BA.2亞變體繼續傳播，已占84%，呼籲在人多的地方還是要戴口罩。

洛縣 加州 檢測

上一則

洛杉磯國際機場第五座人行天橋完工

下一則

疑染大腸桿菌 加州逾12萬磅碎牛肉急召回

延伸閱讀

加州市長聯盟呼籲州政府 繼續撥款協助遊民

加州市長聯盟呼籲州政府 繼續撥款協助遊民
洛杉磯國際機場第五座人行天橋完工

洛杉磯國際機場第五座人行天橋完工
加州12萬多磅碎牛肉疑感染大腸桿菌 緊急召回

加州12萬多磅碎牛肉疑感染大腸桿菌 緊急召回
萬物皆漲、經費短缺 加州食物銀行告急

萬物皆漲、經費短缺 加州食物銀行告急
副總統賀錦麗確診新冠 未密集接觸拜登

副總統賀錦麗確診新冠 未密集接觸拜登
洛BA.2確診升溫 重症、死亡率不增反減

洛BA.2確診升溫 重症、死亡率不增反減

熱門新聞

Cissy還保留著韓醫生的微信，其頭相是女兒的照片。（Cissy提供）

南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

2022-04-19 18:57
3月7日早上，蒙市華人在家中被砍。此為蒙市居民街道，非案發現場。（記者邵敏／攝影）

蒙面匪闖入 華男在家中睡覺被砍 遭搶走兩部手機

2022-04-21 02:20
Naomi的臉上被從眉心到下巴劃了長長的一道血痕，手上也有傷。（Naomi提供）

當街被搶車鑰匙 「擼鐵」華女制伏白女搶匪

2022-04-19 02:19
【變臉人】換20身份強撩華女，觸霉頭竟也絲毫不慌反變【霸道總裁】。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱「殺豬盤」逼近年輕族 換20身份强撩華女

2022-04-22 14:32

打車天價、隨時打地鋪…上海來美路坎坷 年邁父母折騰

2022-04-20 02:20
涉醫療保健欺詐的華裔脊椎按摩師潘蘇姍被判刑70 個月。（個人臉書）

南加華裔按摩師涉醫保欺詐 獲刑70個月退款130萬元

2022-04-22 14:52

超人氣

更多 >
「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶

「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶
挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見

挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見
影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵 警通緝

影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵 警通緝
上海缺糧缺菜 Angelababy竟超前部署「在家種菜」

上海缺糧缺菜 Angelababy竟超前部署「在家種菜」
世界OnAir／退租紐約公寓 藝術家華人夫妻帶娃房車環美

世界OnAir／退租紐約公寓 藝術家華人夫妻帶娃房車環美