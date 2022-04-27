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國台辦發言人：台若多人病死 哪來底氣與陸談制度之爭

中華民國經濟部 5/19為台積電等5企業線上攬才

洛杉磯訊

中華民國經濟部將於美5月19日（周四）下午5時30分，與爾灣加大(UCI)合作舉辦「2022台灣企業線上聯合攬才活動（2022 Virtual Taiwan Career Talk at LA）」，以台積電（台灣積體電路製造廠）為首的五家跨國企業徵才。

五家台灣廠商包括台積電(＃1 Semiconductor manufacturer)、美光(#3 DRAM Manufacturer)、精材(leading IC packaging manufacturer)、緯創軟體(subsidiary of #5 EMS company-Wistron)、京晨(top 10 surveillance solution provider)，均為著名跨國企業，其中台積電是全球規模最大的半導體製造廠。

報名連結：https://bit.ly/3Opckrb；活動連結：將於活動前三天以電子郵件寄發。

主辦單位呼籲不要錯過這些科技大廠在台灣及美國的工作機會，請儘快報名。如想暸解更多資訊，可聯絡駐洛

杉磯台北經濟文化辦事處經濟組電郵：[email protected] 或電話：213-380-3644。

台積電 爾灣加大 中華民國

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