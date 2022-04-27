加州漁獵局逮盜獵白鱘魚集團 9人至少偷捕40尾

偷捕嫌犯車上載著的85.5吋的白鱘。（加州漁獵局）

魚子醬不是只有俄羅斯生產，美國西海岸也有。珍稀的加州 白鱘魚可做成魚子醬，受到老饕的喜愛，也因此成為盜獵者下手的對象。

加州漁獵局經過近一年調查後，3月底終於動手逮捕九名盜獵嫌犯，首謀疑為31歲華人 Andrew Chao。他們涉及的罪名包括在沙加緬度谷違法撈捕大型白鱘魚(white sturgeon)、紅鮑與鄧金斯蟹。逮捕當下還搜出非法槍枝與違禁毒品 。

住在屋崙（Oakland）的Andrew Chao與35歲的Pou Saechao早在2021年5月就因為偷捕白鱘而被盯上，漁獵局執法人員因此循線追到其他嫌犯，包括幫他們處理魚卵的Petryanik一家人，包括Igor、Lyudmila、Yevgeniy與Olga等四人，製成的魚子醬則透過黑市販賣。

3月30日的收網行動中，除了逮捕Andrew Chao與Pou Saechao，另外還抓了七名協助犯：72歲的Huan Van Nguyen、34歲的Lai Chow Saechao、37歲的Ou Hin Saetern、32歲的Sengon Saechao、35歲的Andy Serncho Saephanh、39歲的Nai Fow Saechao與32歲的Choy Gwen Saephan。

漁獵局指出，加州目前的乾旱原本就已經嚴重衝擊白鱘生態，他們盜獵超過合法體積的白鱘更是威脅物種存續。而且Andrew Chao等人早在1月就曾因偷捕遭到調查，3月14日還被發現車上載有85.5吋的白鱘，目前拘捕的嫌犯仍待檢方正式起訴，不過初步調查發現，群夥至少偷捕了40尾白鱘。