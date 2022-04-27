洛杉磯動物收容所已滿，盼民眾收養寵物。（KTLA5）

洛杉磯 動物服務中心（Los Angeles Animal Services） 急需動物收養者和寄養家庭，因為洛市的六個收容所現在都已滿員，其中一些場所已經沒有繼續收留動物的空間，導致狗不得不共用狗窩。

洛杉磯動物服務中心共經營六個動物收容所，為迷路的動物提供庇護 ，直到它們與自己的主人團聚，並且幫助流浪寵物找到新家。服務中心同時還為低收入 的洛市市民，提供免費的動物絕育服務，並向任何城市的居民提供每戶三隻狗、三隻貓和三隻兔子的折扣券。

目前因為動物收容所已滿員，收養費用正在降低，該機構希望人們能伸出援助之手，給寵物們提供一個新家。折扣將在4月30日至5月8日的各周末提供。

洛杉磯動物服務中心周末開放，從上午11時至下午5時，無需預約；但周二至周五需要預約，可致電 888-452-7381 或上網安排預約時間，網址https://www.laanimalservices.com/。感興趣的民眾可查找附近動物服務收容所，收養喜歡的寵物。

洛杉磯六個動物收容所

東谷中心（East Valley Center） ：14409 Vanowen St., Van Nuys,CA 91405

海港中心（Harbor Center）：957 N. Gaffey Street, San Pedro, CA 90731

中北部中心（ North Central Center）：3201 Lacy Street, Los Angeles,CA 90031

Chesterfield 廣場中心（Chesterfield Square Center）：1850 W. 60th St. Los Angeles,CA 90047

西洛杉磯中心（ West Los Angeles Center）：11361 West Pico Blvd.,Los Angeles, CA 90064

西谷中心（West Valley Center）：11361 West Pico Blvd.,Los Angeles, CA 90064