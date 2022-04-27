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媽媽咪呀嘉年華／模特兒學校 走出心距離

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
學生們參加比賽後合影，右四為施雅婷校長。(施雅婷提供)
學生們參加比賽後合影，右四為施雅婷校長。(施雅婷提供)

為慶祝母親節，世界日報將於4月30日（周六）和5月1日（周日）在羅蘭岡東方明珠廣場(Pearl of the East Plaza)舉辦「媽媽咪呀嘉年華」。模特兒學校Icon Model Group 將帶領青少年們，以夏日風展示他們最青春亮麗的一面。

Icon Model Group在洛杉磯成立多年，每年吸引不少懷有模特夢的青少年、少女前去報名。而這間模特學校更是培養不少選美冠軍，這次的媽媽咪呀嘉年華，校長將帶領著以12歲到21歲的少年、少女，帶來平日精心苦練的成果。校長施雅婷表示 ，這次學生的服裝是以夏日青春元素為主，像是夏日洋裝，充滿青春氣息。

這次走秀的模特兒們，更是由學校精心推選出來。雖然每個學生訓練的時間跟個人天賦都不一樣，但參與這次活動的每個人，都是最能展示出最自信那一面的成員。

施雅婷提到當初開這間模特兒學校，不僅是因為她原本在台灣時就有選美經驗，另一方面是看到許多年輕人因為自身儀態的問題深感苦惱，因而興起開美姿美儀班的念頭，來幫助學生從氣質的培養到自身的儀態，都能在訓練後蛻變成一位優柔賢雅的淑女，這也是許多家長及年輕人當初被吸引前來報名的點。

當天也會有模特兒老師到現場進行解說，歡迎現場有興趣的家長或朋友替子女或自己報名。

母親節 洛杉磯 羅蘭岡

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