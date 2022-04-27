媽媽咪呀嘉年華／銀河中心奏國樂

小朋友在表演活動中展示學習成果。（浦院長提供）

世界日報將於4月30日（周六）和5月1日（周日），在羅蘭岡 東方明珠廣場(Pearl of the East Plaza)舉辦「媽媽咪呀嘉年華」，與大家一起慶祝母親節 。銀河藝術中心將帶著孩子們，演出優美的國樂及民俗舞蹈，讓民眾在疫情 下感受歡樂的節慶氣氛。

銀河藝術中心的國樂演奏，包含笛子、二胡等不同類型的中國樂器，並有獨奏、二重奏及民俗舞蹈的獨舞等。浦院長提到這次表演的孩子的年齡層從七歲到18歲都有，大家都練習了至少一年以上的時間，而每次有活動表演時，大家都以愉悅的心情來展示平常辛苦練習的成果。

在銀河藝術中心，即使是初學者，學校也十分鼓勵孩子們參加表演活動，讓他們一開始先以合奏方式演出， 熟練程度高一點後，會安排他們以獨奏方式展示成果。 而這次參加表演的學生的報名踴躍度雖稍受疫情影響，但多數學生聽到能有表演機會還是還十分開心。

銀河藝術中心成立宗旨，是藉由音樂及藝術來促進中西方文化交流，也促進海外青少年對中華民族音樂的興趣。每次演出結束後都吸引家長想進一步了解和報名，學生對前來學習也很開心，而這次活動現場也會準備一些傳單，讓有興趣的家長可以和他們聯絡。