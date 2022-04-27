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母親節將近 鮮花、珠寶店商品促銷熱賣

記者秦祖意╱洛杉磯報導
玫瑰和百合花受歡迎。（記者秦祖意/攝影）
玫瑰和百合花受歡迎。（記者秦祖意/攝影）

一年一度的母親節即將到來，洛杉磯與母親節商品相關的各種商號都走出新冠疫情陰霾，開始推廣母親節促銷和禮品活動，以迎合大眾想要購買禮品送給母親或是妻子的需求。

康乃馨一直以來都是母親節熱銷品，但艾爾蒙地（El Monte）的鮮花店店主Margarita說，母親節期間最受她客戶歡迎的是還玫瑰和百合花。雖然母親節期間生意通常比平常好，不過由於街邊花販太多，生意競爭還是非常激烈。

目前比較多的客戶傾向打算購買花束，也會額外購買玩偶或花飾；最近疫情減緩也有效幫助她店裡的鮮花銷量。因為鮮花和勞動力成本都增加，所以她店裡的鮮花售價均漲了10%。

通常在母親節期間父親們都會帶著孩子一起來花店選購鮮花，父親或孩子單獨來買鮮花的情況比較少。但也有十至12歲的孩子單獨去店裡購買花束，且帶著約十元問店主能買什麼花送給媽媽。

珠寶店負責人Annie也說，母親節期間店內生意比平常好，購買母親節禮物的客戶群，年齡層從20歲到70歲的都有，並且老公買珠寶給妻子的比例較高。該店最暢銷的是珍珠相關的產品。該珠寶店會在母親節期間舉辦母親節相關活動，這是因為母親節是個偉大的節日，所以希望可以在母親節期間給母親們留下一個美好的回憶。

珠寶商家紛紛推出促銷活動。（記者秦祖意/攝影）
珠寶商家紛紛推出促銷活動。（記者秦祖意/攝影）

她並指出，目前的珠寶生意比疫情期間好很多。雖然目前通貨膨脹嚴重，但Annie說，他們目前還沒有調漲珠寶的價格，基本上價格和去年一樣。

除了花店和珠寶店，世界日報推出的母親節購物櫥窗，也是子女選購母親節禮物值得參考的資訊。德成行就推出母親節禮品套裝特賣，是子女表達孝心的好去處。Dr Fuji日本富士高端醫療按摩椅羅蘭岡旗艦店，也推出母親節買一送一大特賣。該旗艦店推出的大特賣智能按摩椅，包括FJ-8000升級版 3D AI按摩椅，和最酷炫勞斯萊斯按摩椅FJ-8500，有些可達60%折扣，並送上價值達2000多元的時尚魅力減肥瘦身機。

也有比如像新世紀家具店在母親節期間舉行感恩回饋特價優惠，特價貨品折扣可低至兩折。也有商家推出特價智能電視機頂盒，可讓母親享受包括大陸、台灣、歐洲、東南亞地區的電視直播和多頻道回放。

母親節熱門贈品琳瑯滿目。（記者秦祖意/攝影）
母親節熱門贈品琳瑯滿目。（記者秦祖意/攝影）

母親節 疫情 東南亞

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