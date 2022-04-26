Yelp網站調查：加州友善環保 全美排名第2

加州為全美第二環保的州。（本報記者╱攝影）

根據Yelp網站調查顯示，加州 是美國生活和工作最環保的州之一。雖然沒有排名第一，但加州靠著電動車 及各項與環保有關的可持續性（sustainability）計畫，榮登全美對環境友善的州第二名。

榮登第一的是俄勒岡州，根據Yelp調查 ，俄勒岡州在專業領域、家庭生活、各項服務，以及餐館和食品處理等與環保持續性有關的事項上，都善加運用。而這些有助於該州獲得最高排名。調查也顯示，加州的電動汽車充電普及的原因，也讓加州排入前兩名。

第三名則是佛蒙特州 ，第四和第五名分別是內華達州和華盛頓州。佛蒙特州是前十名中僅有的位於東海岸的州，也因電動汽車充電量的情況，以及餐廳和食品環境可持續發展計劃躋身第三名。

為了評估哪些州擁有最具環保意識的企業和消費者，Yelp 收集並調查了評論中提到的那些可持續發展增長幅度最大的州，從2018年1月開始新增電動車充電站、太陽能、產地自銷、素食、無塑料和可堆肥，到評估項目裡面。yelp在調查中也提到「消費者漸漸意識到他們的每一項選擇，都會對環境造成一定的影響，長年下來，無論他們是外出就餐、購物還是開車，他們都會選擇更有環境可持續性的產品。」

全美最環保州的前五名依續是：俄勒岡、加州、佛蒙特、內華達、華盛頓。

全美最不環保州的前五名依續是：堪薩斯、密西西比、路易斯安納、懷俄明州、阿拉巴馬州。