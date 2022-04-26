正體漢字文化節 8所中文學校共襄盛舉

小朋友嘗試解謎象形文字。（記者張庭瑜╱攝影）

南加州 中文學校聯合會4月24日（周日）下午在洛杉磯 華僑文教服務中心舉辦「正體漢字文化節」。這次活動也是從新冠肺炎開始以來第一次的實體活動，吸引逾八所中文學校參與。 當天有趣味攤位活動、話劇表演、傳統樂器表演，讓小朋友及家長都能以更有趣的方式了解漢字文化。

活動總召羅蔭葉表示，他們從2017年開始就積極與各個社區聯合舉辦活動，來推廣台灣文化與漢字的發展，這次不但是睽違兩年後首次實體活動，更是僑委會90周年的紀念日活動。各個學校均摩拳擦掌為此準備了四個月，各校學生們也能趁這次機會好好展示學習成果。 這次到場人數約400人左右，比原本預期多，聯合會對大家能夠這麼支持捧場漢字文化節，感到十分開心。

小朋友挑戰文字對對碰。（記者張庭瑜╱攝影）

當天現場表演由宇清藝術工作坊的打鼓表演揭開序幕，聖瑪利諾中文學校帶來老鼠娶親等話劇表演， 洛杉磯海外青年文化大使協會（FASCA LA ）也帶來舞蹈表演，讓台下觀眾及家長看的津津有問、歡笑不斷。

現場的攤位活動則有做天燈、拼字造詞、趣味遊台灣、猜燈謎、象形文字、字對對碰、畫彩扇、虎年畫虎、漢字的演變、摺天燈、草編蚱蜢、童玩扯鈴、手工造紙和偏旁部首拼字遊戲等，讓小朋友玩的十分盡興。

而在表演者中唯一的白人小孩家長-伊麗莎白·費內斯（Elisabeth Ference）表示，已讓孩子上中文學校一年，也希望孩子能在加州這麼多元的環境下多學習不同文化及語言。

另一位家長周宛詩表示，小孩從學前班就開始在中文學校學中文，今天也很開心能有這個舞台讓孩子能運用平常所學表演，讓他們對中文更有興趣。

洛僑中心副主任廖儷雲則表示，十分感謝海外僑胞能夠一直支持洛僑中心，並支持文化與傳承的工作，僑委會90周年以來中心有許多歷史傳承工作一直在進行，也包括許多創新，像是成人班華文課，希望未來能繼續維持下去。