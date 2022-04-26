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媽媽咪呀嘉年華4/30登場 兒童現場創作 畫出媽媽的愛

記者邵敏／洛杉磯報導
每個孩子都是獨一無二，作品也將各有千秋，但對媽媽的愛是一致的。（Angie Yin提供）
每個孩子都是獨一無二，作品也將各有千秋，但對媽媽的愛是一致的。（Angie Yin提供）

世界日報定於4月30日、5月1日在羅蘭岡東方明珠廣場，舉辦「媽媽咪呀嘉年華」活動，慶祝今年的母親節。優勢美術學校（US Arts and Design）將在活動當天，邀請學生、家長一起來到現場，孩子們用手中的畫筆即興創作《我的媽媽》， 表達對母親的愛。

優勢美術負責人Angie Yin表示，老師鼓勵孩子用創意思維的方式，通過畫畫這個藝術媒介，把自己對媽媽的愛用獨特的方式表達出來。

「有些小朋友可能會畫一個特別的記憶，比如和媽媽一起做甜點、第一次和媽媽喝波霸奶茶、媽媽給我做早餐，媽媽陪我寫作業。」Angie Yin說，每個孩子個性不同，敘事的內容、方式也會不一樣，「我們期待看到驚喜的作品，接受孩子的獨特性，每個個體都是獨一無二，因此作品也將各有千秋，但對媽媽的愛是一致的。」

優勢美術學校將邀請學生、家長一起參加世報舉辦的「媽媽咪呀嘉年華」。（Angie ...
優勢美術學校將邀請學生、家長一起參加世報舉辦的「媽媽咪呀嘉年華」。（Angie Yin提供）

母親節是一年中特別的日子，是全天下媽媽的節日，Angie Yin認為，孩子是世界的未來，讓他們懂得感恩母親尤為重要。活動當天，學校將邀請二、三十位媽媽和孩子參加「媽媽咪呀嘉年華」盛會，孩子們將在現場即興創作心中的媽媽，「在自己心目中，媽媽是怎樣的一個人，我們會啟發孩子，回想和媽媽之間發生的故事，用藝術繪畫的形式表達對媽媽愛。希望孩子能通過這個活動感恩母親，懂得母親節真正的意義。」

位於鑽石吧（Diamond Bar）的優勢美術學校，是一家藝術設計學院，綜合建築、動漫、電影、繪畫等各種藝術類課程。Angie Yin說，學校的教學宗旨是鼓勵學生擁有獨特的想像，以及創造性的思維，「因此這個活動與我們學校的課程非常契合，圍繞我的媽媽主題，啟發孩子用視覺的角度，闡述內心的情感、觀點和願望。」

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