水電局前總經理 涉貪判刑6年 遭法官痛斥「貪婪」

洛杉磯水電局（DWP）前總經理賴特（David Wright）因貪污罪被聯邦法官判刑六年。(ABC)

洛杉磯 水電局（DWP）前總經理賴特（David Wright）25日因涉及水電局和洛市檢察官辦公室貪污案，遭聯邦地區法官魯門菲爾德（Stanley Blumenfeld）判處六年聯邦監禁、三年有監管緩刑與7萬5000元罰款。

法官當庭斥責賴特：「被告的動機完全是出於貪婪和追求超多的財富，賴特的職責是守護DWP，但他卻帶給DWP恥辱。

洛杉磯時報報導，賴特是第一位在貪腐案中被判刑的洛市官員。前水電局網路安全總監、曾在洛杉磯市檢察長富爾（Mike Feuer）辦公室工作的資深律師，與一名該市聘請的外部律師正待宣判。

根據法庭文件，2016年被洛杉磯市長賈西 提（Garcetti）聘任洛杉磯水電局的賴特，2017年2月與紐約律師帕拉迪斯（Paradis）達成暗盤交易。賴特確保水電局無需競標，與帕拉迪斯創立的新公司Aventador Utility Solutions LLC.簽訂3000萬元合同。帕拉迪斯則同意賴特退休 後，進入該公司擔任執行長，年薪100萬元。

此外，2018年兩人前往以色列，將一家網路公司帶入洛杉磯。帕拉迪斯將提供500萬元資本且擁有控股權。賴特同意水電局將以每年300萬元與該公司合作。

在爭取減刑時，賴特的律師稱，儘管賴特從帕拉迪斯處得到膳食、旅行等利益，但他並未收受帕拉迪斯提出工作協議，包括100萬元薪水、豪車等。

賴特先前曾擔任河濱縣公共事業（Riverside Public Utilities）總經理。今年1月，該市領導人要求河濱縣檢察長辦公室，調查其工作時所簽署的合同是否有非法轉向之圖。