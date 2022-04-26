主張削減洛市警經費 3選將出征市議員

三位支持削減警政預算的人士挑戰洛杉磯市議會席次。( 洛杉磯市政府)

2020年非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察 虐殺後，要求削減洛杉磯 市警局經費(Defund the Police)聲浪不斷。三名相關活躍人士如今都投入6月7日洛市議員初選，希望拉下三位任職近十年市議員。這三人如果當選，代表洛市警局今年決定大幅增雇新警員、增加經費的計畫，未來可能受挫。

洛杉磯時報報導，三名新人中的社區活動家赫南德茲（Eunisses Hernandez），將挑戰現任東區市議員塞迪奧（Gil Cedillo），在大學任職的瓦斯奎茲（Dulce Vasquez）挑戰南洛杉磯市議員普萊斯（Curren Price），勞工組織者馬丁尼茲（Hugo Soto-Martinez）則希望取代好萊塢選區市議員奧法雷爾（Mitch O’Farrell）。

削減警預算 氛圍轉變

然而與去年相比，大洛杉磯地區削減警力與警方預算的政治正確氛圍，正在悄悄轉變，兩位目前民調領先的市長候選人，都強調公共安全的重要，也主張增聘警員與增加預算。洛市上周提出的總預算，也有相同增聘計畫。

馬丁尼茲曾在回聲公園湖（Echo Park Lake）和數百名抗議者，要求刪減洛市警局開支。瓦斯奎茲推特上發表對洛市議會決定裁減數百名警察看法，稱「抗議是有效的」。

赫南德茲呼籲改革，稱資金應從執法部門轉移到住房、兒童保育和其他社會服務領域。

3人想複製拉曼成功範例

這三名挑戰者展開競選活動，希望複製拉曼（Nithya Raman）在2020年成功範例，後者是17年來第一位推翻現任市議員的候選人。

三名現任市議員表示，他們已努力通過增加警員隨身攝影機、聘請心理健康專家，和其他改變來改革警務。他們在去年投票時，均同意將交通執法從警局轉移出去，儘管目前進展緩慢。

他們也支持在2020年，將市長賈西提（Eric Garcetti）提出的警察預算中削減1億5000萬元，但一年後又支持增加。他們還抵制活動人士提出「人民預算」要求，該預算將削減執法支出。

這三個席位的爭奪戰，正值洛市警局的轉折點。去年該市兇殺案數量達到自2006年以來最高點，很大程度上是因槍枝暴力增加所致。

洛杉磯市警局目前有9371名員警，低於2020年約1萬人。與此同時，警察致命槍擊案事件激增，引發外界對藥物成癮和心理健康挑戰者採取更人道措施的需求。市警局警官強森（Steve Johnson）批評奧法雷爾在2020年縮減警察開支。

然而，姊姊於2018年在銀湖一場對峙中遭警方殺害的柯拉多（Albert Corado）則稱，警察是「未來的兇手」，主張取消全部30億元警察預算。

塞迪奧、馬斯奎茲和另一名候選人，前議會助理波尼斯（Kate Pynoos）等都簽署由「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）洛杉磯地區領導的人民預算聯盟分發「沒有新警察」（No new cops）承諾，該文件簽署者需承諾，投票反對任何雇用額外警力而非減員的計畫。

若當選將縮小警局規模

馬丁尼茲稱，他將用兩倍的心理健康專業人員或其他手無寸鐵的工作人員，取代每名離開的警務人員，進一步縮小洛市警局規模。

但奧法雷茲認為，洛市警局需更多警員，但沒具體說明人數，他說，這座城市需處理比去年增加7％的暴力犯罪。

瓦斯奎茲支持取消對警察資助，但她的公共安全策略相較溫和。她支持雇用足夠警力，使該部門保持其授權認數9706人。她也努力確保警方不再處理交通執法、回應心理健康相關報案、文書工作或無家可歸營地投訴等。

而普萊斯在去年，成功將約9000萬元預算從警察部門轉移至就業計畫、反幫派和其他社區服務中。但他強調，願意接受洛市警局提出額外資金的「合理要求」。