競選加州主計長 陳仁宜獲共和黨背書

競選加州主計長華裔陳仁宜（Lanhee J. Chen），24日獲全票通過，得到加州共和黨背書。(陳仁宜臉書)

在安那罕舉行2022年加州共和黨 大會（California Republican Party），競選加州主計長(State Controller)的華裔陳仁宜（Lanhee J. Chen），24日獲全票通過，得到加州共和黨背書。角逐州長的州參議員達勒（Brian Dahle）也以61.1%支持率，得到黨背書。

要有資格獲得加州共和黨背書，各職位候選人，需在3月23日前獲得至少200名黨代表提名，且連續註冊為共和黨人，在加州共和黨代表大會開始前，至少需住在加州一年。

另外四名角逐州長候選人，並未獲得足夠提名，無法得到黨背書。這四人分別為律師洛薩諾（David Lozano）、商人札基（Leo Zacky）、企業家索托（Lonnie Sortor）和威廉斯（Major Williams）。

在6月7日初選中，加州共有13名共和黨人競選州長。民主黨有包括現任州長紐森（Gavin Newsom）在內四人角逐，另外還有七名無黨籍與兩名綠黨籍候選人。投票率最高前兩名者，有資格於11月8日一般選舉中進行決選。

角逐加州檢察長的前聯邦助理司法部長霍克曼（Nathan Hochman）、角逐加州參議員的憲法檢察官莫瑟（Mark Meuser），與角逐加州教育總監 的教育政策執行官克利斯汀森（Lance Christensen），也於當天贏得共和黨背書。角逐財務長和州務卿的候選人，均未獲得加州共和黨背書。