喜市華裔參選人黃正芬功敗垂成 盼2024再接再厲

黃正芬（第二排中）與支持者在一起，第二排右七是。（黃正芬提供）

洛杉磯縣喜瑞都市（Cerritos）4月12日舉行的市議員選舉，已於近日結束開票作業，唯一華裔 參選人黃正芬（Jennifer Hong）功敗垂成，以600多票差距落選。但她表示，會再接再厲，希望參加2024年市議員選舉，爭取華人 權益。

至3月25日下午3時的計票統計，黃正芬獲3072票。在七名候選人中名列第三。當選的兩人是Frank Yokoyama獲3737票，Lynda Johnson獲3475票。

黃正芬是第二次參加喜市議員選舉。她認為，因為疫情影響，選舉採通訊投票 ，投票率又較低，對選舉結果有負面影響。加上有華人公開呼籲選民支持其他候選人，華人並不團結，有的人甚至不願投票，以致讓其他族裔參選人有機可乘，搶華裔選票，競選文宣並針對華人選民，包括參選人穿上華人傳統服裝，讓華人誤以為參選人是華裔等。

黃正芬在此次選舉還遭到其他參選人攻擊，她的競選插牌被塗鴉，甚至塗上髒話謾罵。在所有參選人的插牌中，就只有她的插牌屢遭破壞。她認為，與疫情下華人遭歧視有關係。甚至有其他族裔參選人的助選團隊負責人，對黃正芬比中指，大吼大叫「不要浪費時間了，回到你原先住的地方！」，還恐嚇她的助選義工，歧視行為很是無理。她為了防備意外發生，不得不到警局報警。

雖然此次參選失利，但黃正芬並不氣餒。她說，她會愈挫愈堅，再接再厲參選2024年市議員選舉。她指出，若市議員出現華裔市議員席位空缺、斷檔，就再難出現華人民選代表。現在該市每個族裔選民都爭相推舉自己族裔的民選代表進入市議會。

由於喜市華裔居民比例不算低，市議會需要有華裔市議員維護華人權益，所以她希望參加2024年市議員選舉，她的競選目標不會改變，就是要強化喜市社區治安，讓城市經濟和市容更好。

據悉，此次喜市市議員選舉獲選的兩位市議員是競選連任的日裔市議員Frank Aurelio Yokoyama，以及新上任的菲律賓裔市議員強森（Lynda Johnson）。後者相當於選上華裔市長胡張燕燕（Grace Hu）卸任的空缺。