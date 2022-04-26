La la land主題曲 洛州大27日慈善演奏

Lalaland免費慈善義演音樂會將在4月27日下午4點至5點半舉行。(LA MSci提供)

LA MSci (Los Angeles Music and Science) 是洛杉磯加州 州立大學（CSULA）慈善組織。為幫助洛杉磯州大弱勢殘疾學生籌款，將在27日下午4點至5點半在該校學生中心（Student Union）舉辦一場名為La la Land的免費慈善義演音樂會，免費入場，歡迎社區共襄盛舉，也歡迎樂捐，1元不算少，掌聲不嫌多。

這場演奏會以豎琴演奏為主，也會有歌曲演唱，黑管和鋼琴演奏。演奏會主要演奏的是La la Land電影 裡的曲目，因為這些歌曲非常經典有名，也因為La la Land電影情節背景都和洛杉磯有關。

這場活動邀請到多位該校校友和學生到現場演奏。其中兩位竪琴界重量級音樂家為 Dr. Vanessa Fountain 以及Jessica Brizuela。 Dr. Vanessa Fountain 16歲就從CSULA的提前入學計畫（Early Entrance Program）畢業，並在19歲時就得到音樂博士學位。她是Mt. San 哈辛托學院聖哈辛托校區音樂系副教授和音樂系系主任，並曾和美國知名脫口秀女王歐普拉（Opran Winfrey）、亨德森和阿諾德·斯皮爾伯格等合作演出。她將在這一場演奏會裡擔任特別嘉賓。

另一名演奏家為Jessica Brizuela，她是CSULA 在2017年的畢業生，也是伯克利音樂學院的畢業生。 Brizuela現在在一家醫院擔任音樂治療師。她將用藍色電子豎琴(Blue Harp)演奏。

舉辦音樂會的學生中心靠近停車場C（CSULA, Parking Lot C）。如有疑問，可發簡訊949-295-6688。