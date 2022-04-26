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梁家訓華埠辦籌款餐會 多僑領相挺

記者李雪╱綜合報導
華埠僑團23日為梁家訓舉辦籌款餐會。（圖片由趙榮提供）
華埠僑團23日為梁家訓舉辦籌款餐會。（圖片由趙榮提供）

華埠僑團23日為正在競選洛杉磯市市長的梁家訓（Kevin De Leon）舉辦籌款餐會。中華會館現任首長以及多位前主席顧問都到場。

梁家訓競選以來積極和華人社區互動，並強調他的華裔血統。他現任洛杉磯市第14區市議員。在在中華會館前主席馬樹榮幫助下，得到會館多位僑領支持。馬樹榮表示，支持華人參政是中華會館建館所秉持的宗旨之一， 現在得到大家全力支持，也是體現會館先輩的優秀傳統文化和理念。

中華會館主席鄺松齡表示，華埠目前面臨遊民、治安、歧視、房屋等問題，梁家訓有華人血統，希望與他保持良好關係，在很多地方獲得他的支持，為華埠新的發展、保持文化等方面提供方便。

出席當天活動的有亞凱迪亞市議員候選人王愛琳、中華會館主席鄺松齡、理事長蔡惠玲、監事長胡卓球秘書長以及前主席馬樹榮（現任顧問）、前主席張自豪（現任顧問）、前主席余艷濃（現任顧問）、前主席聶澤英（現任顧問）、前主席廖美華（現任顧問），前副主席李金生等；羅省龍崗親義公所會館主席Paxton Chew，羅省岡州保安堂會館主席、美中廣東商會會長張鐵流、李氏敦親公所會長李健民等眾多僑界人士。

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