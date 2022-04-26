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鬥牛犬襲1歲女 母救女刺死寵物狗

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
4月24日晚， Pico Rivera 兩隻鬥牛犬突然襲擊一歲的女嬰，導致四人不同程度受傷。（KTLA5）
4月24日晚， Pico Rivera 兩隻鬥牛犬突然襲擊一歲的女嬰，導致四人不同程度受傷。（KTLA5）

洛杉磯縣畢柯立維拉市（ Pico Rivera ）日前發生一起主人殺死寵物犬的事件，當時家中兩隻鬥牛犬(pit bulls)突然襲擊一歲的女嬰，為救女兒，母親當場用刀刺死了狗。女嬰臉部、身體多處被咬傷，目前正在醫院接受手術

事情發生在4月24日（周日）晚上10時30分左右，地點位於Homebrook Street 9600街區。據孩子的祖母 Margaret Morales 敘述，當時家中一隻鬥牛犬跑進廚房，這隻三歲的狗突然跳到蹣跚學步的女嬰Ruby Cervantes身上，並開始襲擊她。

孩子的母親和祖母見狀迅速衝了上去，奮力阻止突然發生的襲擊，就在這時，第二隻鬥牛犬也跑了進來，一起攻擊這名一歲的女孩。祖母說，「狗抓住了孩子的腿，我不得不把它的牙齒從孫女身上拔下來，狗隨後就咬我的手，我的手被牠嚴重咬傷。」

母親Jamie Morales見無法幫助女兒脫離危險，就拿起一把刀開始刺向狗，「我不得不這樣做， 要麼是狗，要麼是我的女兒，關鍵時刻我選擇女兒。」她說，其中一隻狗被刺傷後死亡，這起意外才被制止。

女嬰被送往南加州大學醫療中心接受治療，臉部和身體被多處咬傷。（KTLA5）
女嬰被送往南加州大學醫療中心接受治療，臉部和身體被多處咬傷。（KTLA5）

傷勢嚴重的女嬰當即被送往南加州大學醫療中心（USC Medical Center）接受治療，她的臉部和身體多處被咬傷，目前正在接受手術，預計不會有生命危險。母親Jamie Morales的臉在這起事件中也受傷，女孩的阿姨、祖母也有不同程度受傷。

據家人反映，在這起襲擊事件發生之前，這兩隻鬥牛犬從未有過任何攻擊行為。

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