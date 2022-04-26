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愛犬連車被偷走 主人懇求還狗不要車

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
4月23日下午，嫌疑男子偷走停在東好萊塢的一部汽車，並帶走愛犬。（Tara Luhv 提供）
4月23日下午，嫌疑男子偷走停在東好萊塢的一部汽車，並帶走愛犬。（Tara Luhv 提供）

洛杉磯市一位傷心欲絕的寵物主人，正在尋找自己的愛犬。幾天前她停在東好萊塢（East Hollywood）街道上的汽車被偷，車內寵物狗同時被偷走。這名主人傷心地表示，相比被偷的汽車，她更心疼愛犬，希望它能早日回家。

Luhv表示，她的首要任務是讓愛犬回家，而不是汽車。（KTLA5）
Luhv表示，她的首要任務是讓愛犬回家，而不是汽車。（KTLA5）

盜竊案件發生在4月23日（周六）下午，Tara Luhv 和女兒在東好萊塢一家健身房裡，她們的汽車就停在附近路邊，兩歲的博美犬（Pomeranian）Loki當時在車裡等待。Luhv表示，她開著一點窗，保持車內空氣流通，並隨身帶著車鑰匙。因為愛犬患有分離焦慮症，所以這一天她帶著狗，並每隔幾分鐘回到車內檢查一次，但還是有人乘機偷走了她的車和狗。

監控視頻顯示，案發當天下午，一名男子在汽車周圍來回走動，探頭張望車內，之後闖入汽車，將 Luhv 的車開走，並帶走愛犬 Loki。 Luhv 說，這是她兒子的狗，孩子們因為狗沒有回家傷心欲絕。

這位母親剛剛從威斯康辛州（Wisconsin）搬到洛杉磯，她把這次搬家稱為「信仰的飛躍」，希望給孩子們帶來全新的生活。但現在他們沒了心愛的狗，也沒有交通工具。

被害人希望有人能盡快認出監控錄像中的嫌疑男子，幫助警方追踪她的汽車，把心愛的寵物帶回來。如果不能歸還汽車，她希望小偷能把狗還給他們。Luhv表示，她的首要任務是讓愛犬回家，而不是汽車。任何人知道嫌疑人信息，或者見過這隻寵物狗 Loki，請致電 1-877-275-5273 聯繫洛杉磯市警察局（LAPD）。

汽車 洛杉磯 好萊塢

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